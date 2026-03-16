От „Крийд" към „Грешници“: Пътят на Майкъл Б. Джордан към „Оскар“

В продължение на повече от десетилетие Майкъл Б. Джордан и режисьорът Райън Куглър изградиха едно от най-плодотворните творчески партньорства в Холивуд.

Съвместната им работа подари на публиката филмите „Крийд" и „Черната пантера", а сега най-новият им филм, „Грешници", донесе най-голямото им постижение досега, разказва „Би Би Си".

В този вампирски хорър Джордан играе ролята на близнаците Смоук и Стак, които се завръщат в родния си град в Мисисипи, след като са работили за Ал Капоне в Чикаго, и имат големи планове да отворят бар в родния си град, но скоро се оказват в борба срещу зла сила.

Филмът имаше историческите 16 номинации за „Оскар". Tова беше първата номинация за „Оскар" и за Джордан.

39-годишният актьор изглеждаше шокиран, когато прие наградата за най-добър актьор, изпреварвайки имена като Тимъти Шаламе и Леонардо ди Каприо.

Джордан е седмият чернокож актьор, спечелил „Оскар" за главна роля. В речта си той каза:

„Стоя тук благодарение на хората, които дойдоха преди мен", след което изброи имената на други носители на наградата, като Сидни Поатие, Дензел Уошингтън и Хали Бери.

Признанието за Джордан идва след повече от две десетилетия в индустрията. Той започва да играе още на 15 години, когато влиза в ролята на Уолъс – млад наркодилър в първия сезон на драмата на HBO „Мрежата".

След това той участва в други телевизионни сериали, сред които сапунката „Всички мои деца" и спортната драма „Светлините на стадиона", но пробивът му идва през 2013 г., когато се среща с режисьора Райън Куглър, който търси главен герой за първия си игрален филм „Инцидентът на станция Фрутвейл". Драмата разказва истинската история на Оскар Грант - млад мъж, убит от полицията в Оукланд, Калифорния.

Изпълнението на Джордан получава висока оценка, Списания го определят като актьор, който си заслужава да бъде следен, а критиците казват, че играта му напомня на „младия Дензел Уошингтън".

През 2015 г. той отново се събира с Куглър за филма „Крийд" – продължение на боксовата поредица „Роки", в което Джордан играе заедно със Силвестър Сталоун в ролята на Адонис Крийд, синът на боксьора Аполо Крийд, който тренира под ръководството на Роки Балбоа, докато се опитва да намери себе си.

Той отново изиграва ролята на известния боксьор в продължението през 2018 г. и отново през 2023 г. във филма „Крийд III", в който дебютира както като режисьор, така и в ролята на главния герой.

Джордан също така сътрудничи с Куглър през 2018 г. във филма „Черната пантера", където играе Ерик Килмонгер, един от най-запомнящите се антагонисти в кинематографичната вселена на Марвел.

През януари Джордан сподели пред списание „W Magazine", че петото му сътрудничество с Куглър „е било предизвикателство", съпроводено с „малко тревога", тъй като ролята го е извадила от зоната му на комфорт.

Той разказа, че е работил с истински еднояйчни близнаци като консултанти, за да разбере напълно динамиката и да добави „фини нюанси и поведенчески особености" към образите, за да може да ги разграничи.

Той споделя пред „Венити Феър" че това е най-трудната роля, която е играл, защото не е имал „възможността да импровизира и да бъде спонтанен".

Филмът надмина очакванията с 16 номинации за „Оскар", като по този начин подобри предишния рекорд от 14 номинации, постигнат от „Всичко за Ева" през 1951 г., „Титаник" през 1998 г. и „Ла Ла Ленд" през 2018 г.

Сред останалите номинирани членове на актьорския състав на „Грешници" са британско-нигерийската актриса Вунми Мосаку и съпътстващият я Делрой Линдо, който е израснал в Лондон.

Филмът „Грешници" наруши тенденцията, според която филмите на ужасите обикновено не се представят добре на церемониите по връчване на награди.

Въпреки че често получават номинации в по-малки категории като „Най-добър грим" или „Специални ефекти", исторически погледнато е рядкост актьорите или филмът като цяло да бъдат оценени. Последният път, когато филм на ужасите спечели наградата за най-добър филм, беше „Мълчанието на агнетата" в началото на 90-те години.

Това не е първата награда, която Джордан печели през този сезон. По-рано през март той постигна изненадваща победа за най-добър актьор на Наградите на Гилдията на екранните актьори, което му даде силен тласък в последните седмици преди „Оскарите".

Наред с актьорството, Джордан все повече се фокусира върху продуцентството и основава продуцентската компания „Outlier Society".

Той е продуцирал няколко филма и сериала, включително предстоящия римейк на криминалната драма „Аферата „Томас Краун".

Компанията му също така е придобила права от Амазон за екранизация на фентъзи романите от поредицата „Четвърто крило" на Ребека Ярос, които са продадени в милиони екземпляри по целия свят на 40 езика.

Четвърто крило" представя героинята Вайълет Соренгейл, 20-годишна жена, която е подложена на брутално обучение, за да се превърне в елитен ездач на дракони. Поредицата вече включва три книги, като предстоят да бъдат публикувани още две.

Майкъл Б. Джордан обеща на феновете, че сериалът няма да бъде „кичозен". Той заяви, че не знае дали самият той ще има роля в сериала.

Говорейки за интереса си към режисурата, актьорът споделя, че с развитието на кариерата си е искал да „изследва други части от индустрията, други части от нашия бизнес и други части от разказването на истории".

Той добавя, че това е нещо, което отдавна е искал да направи, а през февруари сподели пред „Върайъти", че „с нетърпение очаква да режисира нещо, в което изобщо не участва".