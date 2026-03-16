Фронтменът на "Металика" Джеймс Хетфийлд предложи брак на гаджето си под вода сред акули

Нестандартното предложение е документирано. Снимка: инстаграм/Металика

Фронтменът на легендите в тежката музика "Металика" Джеймс Хетфийлд предложи брак на приятелката си по време на подводно плуване с акули. 

Групата сподели подводна снимка на Хетфийлд и Джилет, на която Джеймс държи табела с надпис: „Адриана Джилет, ще се омъжиш ли за мен?" Снимката беше придружена от текста: „Тя каза да!"

В собствения си Instagram Джилет също сподели същата снимка и написа:

„НАЙ-ДОБРАТА изненада за рожден ден. Плуване с китови акули в петък, 13-ти, с най-уникалното, специално и романтично предложение за брак, което една Риба би могла да си представи. В море, пълно с риби, ние открихме един друг. Благодаря ти, Боже, че ни събра."

През 2022 г. Хетфийлд и съпругата му от 25 години, Франческа Хетфийлд, се разведоха. През тези години едино от най-великите хора в метъла често се бореше с алкохолна зависимост и редовно се рехабилитираше в различни клиники.

Хетфийлд се запознава с Франческа през 1992 г., а двамата са женени от 1997 г. Те продължават да поддържат връзка, докато отглеждат заедно децата си – дъщерите Кали (27) и Марсела (24), както и сина Кастор (25).

Името на вокала на Metallica за първи път беше свързано с журналистката и моден дизайнер Джилет през 2023.

