STREAMING GENERATION с нова българска драматургия и млади театрални гласове

Лили Първанова

Сценографията е дело на Таня Неделчева и Елена Йонева Снимка: Архив

На 20 март от 18:00 ч. в Столичния куклен театър, Салон „Гурко", ще се проведе шестото издание на проекта STREAMING GENERATION – платформа, посветена на съвременната българска драматургия и на новото поколение театрални артисти.

Проектът събира на една сцена млади актьори, режисьори и сценографи в началото на своя творчески път, които представят сценични интерпретации на текстове от съвременни български автори. И тази година събитието ще се проведе на живо пред публика, а зрителите ще могат да го гледат и онлайн чрез стрийминг.

В програмата на шестото издание са включени три текста от съвременни български драматурзи, като два от тях са номинирани за наградите ИКАР 2026, а един – за ИКАР 2025.

Стефани Христова ще режисира „Бушон за смяна" от Михаил Тазев с участието на Кирил Недков. Мария Генова поставя „Код жълто" от Теодора Маркова с актрисите Ванина Йорданова, Любослава Маринова и Стефани Андонова. Мария Панайотова работи по „Последна стъпка" от Йордан Славейков, в която участват Ивана Керанова, Иван Станчев и Светлозар Начев.

Сценографията е дело на Таня Неделчева и Елена Йонева.

STREAMING GENERATION продължава да дава сцена на нови театрални гласове и да среща младите творци със съвременната българска драматургия чрез сценични четения и експериментални сценични форми.

Входът за събитието е свободен.

STREAMING GENERATION #6 е част от програмата на XXI Софийски театрален салон, който традиционно е включен в Календара на културните събития на Столичната община и в Националния културен календар на Министерството на културата. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура".

