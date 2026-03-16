Андрей Гюров гледа на първия ред 200 танцьори от ансамбъл “Пирин”

Зала 1 на НДК се превърна в огромна сцена на българския фолклор, когато ансамбъл “Пирин” – Благоевград, представи концерта спектакъл “Слънце да огрее”. Над 200 изпълнители, включително 3 оркестъра, 3 хора и много танцьори, изпълниха 34-метровата сцена под художественото ръководство на хореографа Мирослав Димитров. Те превърнаха пространството в динамично платно от танц, музика и традиция. Ансамбъл “Пирин” – Благоевград представи концерта спектакъл “Слънце да огрее”.

Сред публиката почти инкогнито на първия ред беше и министър-председателят Андрей Гюров. В залата беше и анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, който избра да отпразнува рождения си ден именно на представлението. “Слънце да огрее” в зала 1 на НДК

Към ансамбъла се присъединиха няколко формации, сред които „Бански старчета", „Бистришките баби" и ученици от Националното училище за танцово изкуство. А спектакълът завърши със сантименталните думи: „Домът не е само място на картата, домът е песента, която помним, домът е стъпката на хорото, домът е фолклорът, който ни събира дори когато съдбата ни разпилява някъде по света."

„Слънце да огрее" идва само две години след предишния спектакъл на ансамбъл „Пирин" – „Между девет планини", също представен на сцената на НДК.