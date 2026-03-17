С тиксо и сенки за очи правим черните черти в подкрепа за Малена

Запазеният знак на сноубордистката я пази от слънцето

Две вертикални черни черти на всяка буза - това е запазената марка на сноубордистката ни Малена Замфирова. Сега обаче те се превърнаха в символ на подкрепа и все повече известни личности се показват с тях като жест - да вдъхнат кураж на 17-годишната състезателка в най-важната ѝ битка да се възстанови след тежкия инцидент по време на тренировка в Чехия, който наложи спешни операции.

Но защо Малена излизаше с черни черти на състезания? Това не е някаква специала лепенка, а обикновена кинези лента - т.нар. тейп. Целта ѝ е да предотврати напукването на кожата.

Традицията да се използват черни ивици под очите идва от практиката за нанасяне на специална боя против отблясъци, известна като “черни очи”. Първоначално е била направена с въглищен прах и парафин. Основната цел е да намали отблясъците от слънчевате светлина или ярките прожектори на стадиона, които могат да попречат на спортистите да видят топката. Това важи особено за бузите и страните на носа, които, когато се покрият с пот, хвърлят отблясъци в очите. Особено важно е в спортовете, където визуалната концентрация и мигновената реакция са от решаващо значение.

В домашни условия черните ленти, които може да бъдат нарисувани в знак на подкрепа към Малена, се правят много лесно - с обикновен грим или спортна боя за лице. Хубаво е да се почисти лицето, за да не се размазват линиите. Може да използвате черни сенки за очи и леко да ги намокрите - така консистенцията им става като боя. Нанесете с пръсти или с четка за грим по бузите. Линиите трябва да са сравнително прави и дебели около 3–6 мм. А втората черта трябва да бъде около 1–2 мм на разстояние от горната. За да бъдат равни, може да сложите малко тиксо, което ще послужи като граница между очертанията.