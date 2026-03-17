От перата на Деми Мур до кристалите на Никол Кидман: понякога роклите са по-интересни от филмите

На оскарите всяка година има две състезания – едното е за златните статуетки, а другото за това коя рокля ще се помни най-дълго. Понякога второто се оказва дори по-интересно.

Червеният килим тази година приличаше на модна сцена от филм – диаманти, пера, дълги шлейфове и рокли, които струват колкото хубав апартамент в София. Фотографите крещяха имената на звездите, прожекторите не изгасваха нито за секунда, а стилистите до последно приглаждаха шлейфове и бижута.

Ема Стоун се появи в елегантна рокля на Louis Vuitton – минималистична, но толкова изчистена и стилна, че модните критици веднага я поставиха сред най-добрите визии на вечерта. Кейт Хъдсън заложи на класически холивудски блясък с изумрудено зелена рокля на Armani Prive. Огромните зелени диаманти около шията ѝ светеха толкова силно, че се забелязваха от километър.

Победителката Джеси Бъкли избра рокля на Chanel в яркочервено и розово – смела комбинация, която раздели модните коментатори. Едни я обявиха за истински моден шедьовър, други – за риск, но всички бяха съгласни, че визията няма как да остане незабелязана.

Най-драматичната визия на вечерта беше на Деми Мур, която се появи в рокля на Gucci, покрита с пера. Изглеждаше така, сякаш току-що е слязла от сцената на оперен спектакъл – театрално, смело и напълно холивудско.

Роуз Бърн заложи на елегантна черна рокля на Dior с класическа линия тип “русалка” – доказателство, че понякога простото е най-силното. Ел Фанинг изглеждаше като героиня от приказка в рокля на Givenchy с корсет и фина бродерия – нежна и почти ефирна визия. Част от модните коментатори обаче я определиха като “твърде романтична за вечер, която обикновено изисква повече драматизъм”.

А според някои модни наблюдатели няколко рокли тази година изглеждаха толкова сложни и тежки, че актрисите сякаш се бореха с тоалетите си, вместо просто да ги носят.

Никол Кидман избра розова рокля на Chanel, обсипана с кристали – изискан поклон към стила на стария Холивуд. Сред най-елегантните визии беше и тази на Ан Хатауей, която се появи в бляскава рокля на Versace, обсипана с фини кристали и дълбоко деколте.

Ан Хатауей пък бе много коментирана заради перфектното състояние на кожата ѝ. Някои потребители в социалните мрежи твърдят, че е неузнаваема, въпреки че не се вижда особена разлика, просто лицето ѝ изглежда изключително свежо.

Ако при актрисите на червения килим царуваха пера, шлейфове и диаманти, при мъжете стилът беше по-сдържан – но също толкова внимателно подбран. Класическият черен смокинг отново доминираше, но много актьори внесоха и личен почерк в иначе строгия дрескод.

Тимъти Шаламе се появи в елегантен смокинг с модерна кройка, който веднага привлече вниманието на фотографите. Леонардо ди Каприо заложи на класически черен смокинг – сигурният избор, който винаги работи на червения килим. Победителят за главна мъжка роля Майкъл Б. Джордан впечатли със стилен смокинг с изчистена линия, който подчертаваше модерния холивудски стил.

Сред най-елегантните мъже на вечерта беше и Бенисио дел Торо, който избра смокинг с кадифено сако – малък, но много стилен детайл. Итън Хоук се появи в класически костюм с леко ретро излъчване, напомнящо за златната ера на Холивуд.