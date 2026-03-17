Джейн Фонда критикува Барбра Стрейзанд за трибюта към Робърт Редфорд на „Оскарите“

Джейн Фонда отправи остър удар към Барбра Стрейзанд по повод трибюта за Робърт Редфорд на „Оскарите", което породи нов конфликт в Холивуд.

88-годишната актриса беше бясна, че Стрейзанд, на 83 години, е избрана да представи почитта на Академията към Редфорд, който почина миналата година на 89 години, като смяташе, че нейното работно сътрудничество с актьора е било по-близко, пише "Дейли мейл".

Филмовата икона твърдеше, че именно тя трябваше да е на сцената, тъй като е снимала четири филма с легендата – „Tall Story", „The Chase", „Barefoot In The Park" и „The Electric Horseman", докато Стрейзанд е играла с него само в един филм – „The Way We Were" през 1973 г. Фонда се възмути пред „Entertainment Tonight": „Искам да знам защо Стрейзанд беше там, за да направи това за Редфорд. Тя е направила само един филм с него, аз направих четири!"

Фонда добави, че има „още какво да каже" за Редфорд и продължи: „Винаги съм била влюбена в него. Той беше най-красивият човек и имаше страхотни ценности. Направи много за киното – подкрепяше независимите филми."

Стрейзанд също отдаде почит на Редфорд с реч и песен по време на сегмента „In Memoriam" на наградите.

Победителят с „Оскар" Редфорд почина в съня си през септември след легендарна кариера, обхващаща седем десетилетия.

„След като прочетох първия сценарий на „The Way We Were", можех да си представя само един човек за ролята – Робърт Редфорд. Но той отказа, защото каза, че персонажът няма характер", спомня си Стрейзанд.

„Той не се бори за нищо – и беше прав. След много чернови, накрая Боб се съгласи да го направи. Той беше блестящ, деликатен актьор и имахме страхотно време заедно, защото никога не знаехме какво ще направи другият в сцената."

Стрейзанд го похвали: „Той беше мислещ и смел. Нарекох го малък интелектуален каубой, който прокарва своя собствен път. Сега ми липсва повече от всякога."

Актрисата завърши с изпълнение на песента „The Way We Were" от техния филм.

Когато новината за смъртта на Редфорд излезе миналата година, Стрейзанд сподели емоционално послание в Instagram: „Всеки ден на снимачната площадка на „The Way We Were" беше вълнуващ, интензивен и чиста радост. Бяхме толкова противоположни: той идваше от света на конете; аз бях алергична към тях! Все пак се опитвахме да разберем повече един за друг, точно като героите във филма."

„Боб беше харизматичен, интелигентен, интензивен и винаги интересен – един от най-добрите актьори. Последният път, когато го видях, когато дойде на обяд, обсъждахме изкуство и решихме да си изпратим първите си рисунки. Той беше уникален и съм много благодарна, че имах възможността да работя с него."

Фонда и Редфорд са играли заедно в четири филма и в продукцията на Netflix от 2017 г. „Our Souls at Night".

Рейчъл Макадамс отдаде почит на жени, които са починали, като посочи Даян Кийтън.

„Повярвайте ми, няма актриса от моето поколение, която да не е била вдъхновена и омагьосана от нейната уникалност", каза Макадамс. Тя рецитира песен и стихотворение от Girl Scouts, които Кийтън използваше на снимачната площадка: „Създавай нови приятели, но пази старите. Единият е сребърен, другият – златен. Кръгът е кръгъл, няма край. Толкова дълго ще бъда твоя приятел."

Били Кристъл почете най-добрия си приятел Роб Райнър с продължителен и емоционален трибют на „Оскарите".

Кристъл се срещнал с Райнър за първи път през 1975 г., когато гостува в „All in the Family". „И беше толкова добре, че Роб каза: „Толкова е забавно да бъда твой най-добър приятел, защо да не продължим?" – каза Кристъл. „Беше удоволствие да го гледам как се развива от страхотен комедиен актьор до майстор разказвач."

Кристъл припомни филми на Райнър като „The Princess Bride", „When Harry Met Sally", „A Few Good Men", „Say Anything" и „This Is Spinal Tap".

Сегментът завърши с повече от дузина актьори от тези филми – включително Мег Райън, Кифър Съдърланд, Фред Сейвидж, Деми Мур, Джон Кюсак и Айоун Скай – на сцената заедно.

Актьорът и режисьор Райнър и съпругата му, фотографката Мишел Сингър Райнър, и двамата в 70-те си години, бяха намерени убити с нож в дома си в Лос Анджелис през декември миналата година. Синът им, Ник Райнър, е обвинен.