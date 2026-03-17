Без пазарен принцип във финансирането на театрите, иска министърът на културата

Цветелина Шенева

Найден Тодоров СНИМКА: Софийската филхармония

Приключваме с пазарния принцип на финансиране на държавните културни институти. Това заяви министърът на културата Найден Тодоров. С екипа си вече работи по законопроект за промяна на Закона за закрила и развитие на културата, с който иска нова държавна политика в областта на културата. "Не са важни приходите на културните институти, а качеството на продукциите им и какъв е ефектът, който те имат върху обществото, как формират вкуса на обществото", каза министър Тодоров.

Той планира да има стандарти за различните културни организации. "Те ще видят и до задължения кой и какво прави нещо там, къде и с какви средства ще разполага да ги прави", обясни министър Тодоров.

И отново повтори: Държавата не следва да се намесва в пазара, а във формирането на вкуса на обществото.

Театрите не са фабрики, за да фалират, каза министър Тодоров. По думите му заради сегашното финансиране повечето театри и техните директори са в конкуренция, в позицията на врагове. А културата трябва да обединява, настоя министърът.

Той планира създаването на работни групи, които да направят подбор на индикаторите за категориите, в които да бъдат разделени културните институти. А след решенията на работните групи да се съберат заедно с директорите на институтите и заедно да определят какво ще бъде финансовото изражение на тези индикатори.

