Найден Тодоров: Сценичните изкуства се превръщат в бездънна яма в бюджета

Сценичните изкуства се превръщат в бездънна яма в бюджета на Министерството на културата, без културните институти да носят вина за това. Това каза служебният министър на културата Найден Тодоров на пресконференция днес в зала „Колегиум“ на Министерството на културата (МК). Темата на обсъждане на пресконференцията бе „Сценичните изкуства“, предаде БТА.

„Когато говорим за криза в сектора на сценичните изкуства, говорим за криза, която не е от днес, не е и от вчера. Тя не просто тежи, това е системата, която отдавна е изчерпала своя модел", допълни министър Тодоров.

Той постави акцент върху скорошните коментари на директори на на театри, които представиха позиции във връзка с натрупаните проблеми, свързани с развитието и дейността на сектор „Сценични изкуства“.

„Имаме дългове в държавните театри - част от дефицита им към края на 2025 г. се дължи на това, че в средата на годината те разбраха, че бюджетът им е намален с 30 процента", обясни министър Тодоров.

„Ролята на културата е да обединява хората, а не да ги разединява. Казусът с театралната афера, която не е ясно защо заглъхна, е показателен симптом за болестта в системата. Ролята на Министерството на културата е подменена и към настоящия момент то се занимава основно с облекчаване на симптоми и „гасене на пожари“, посочи Найден Тодоров.

Министърът заяви: „Категорично няма да закрием държавни културни институти, но имаме предложение как проблемът с финансирането да бъде решен. Решението ни е да бъдат поставени ясни категории на културните институти - въвеждането на стандарти. Спрямо населено място, демография и други фактори на конкретния културен институт, не кой е първи, втори, трети и т.н да бъде осигурено неговото финансиране - спрямо факторите. Всеки един културен институт да има своята писта, роля и финансиране, определено от ролята му в обществото. Наша цел е да спре противопоставянето на културните институти".

„Културата не е фалирала, а инструментите, които ние ползваме, за да я формираме. Затова трябва да приложим лечение", допълни министър Тодоров.

„Приключваме с пазарния принцип в държавните културни институти. Изпуснахме цели поколения и фалирахме театрите с този пазарен принцип. Те не са фабрика, връщаме се към основната роля на публичните културни институти, защото дори без да фалират, ако продължаваме да държим в една писта публични, независими и частни организации, в някакъв момент някой ще повдигне въпроса защо въобще държавата субсидира. Държавата не се меси в пазара, а във формирането на вкуса на обществото. Това е причината за съществуването на Министерството на културата", каза Найден Тодоров.

Той обясни, че по плана за категоризирането на културните институти „ще бъдат направени работни групи, които преди категоризация ще извършат подбор за категориите. Резултатът ще бъде коментиран към края на април. След решенията ще се съберат директорите на театрите, не наведнъж, за да може заедно с тях да се определи всеки един от индикаторите относно неговата стойност - в края на месец май".