Театри, опери, музеи подредени по категории, а парите - според качеството (Обзор)

Министър Найден Тодоров обяви край на пазарния принцип и гарантира, че няма да се закриват културни институции

Днес директори воювали за субсидии, вместо да се конкурират

В културните институти трябва да е важно качеството на продукциите, ефектът върху обществото и как формират вкуса на българина.

Служебният министър Найден Тодоров подготвя стратегически план за следващите 5 години, за да помогне на следващия, който ще заеме стола му за цял мандат.

Идеята е да не се закриват държавни културни институти, но да ги подредят по категории и според стандарти.

Те може да са спрямо населено място - по демография, според ролята им, функциите им - дали са национални, държавни, в големи или в малки градове, какви региони обслужват, дали са експериментални институти, и т. н., разясни министър Тодоров.

Целта на готвените промени в Закона за закрила и развитие на културата е приходите да са само един от няколкото важни индикатора, а не водещ фактори при разпределяне на средства за театър, музика, музеи. Идеята на Найден Тодоров е по този начин да се гарантира предвидимост на бюджета -

директорите да

знаят годишната

си субсидия още

в началото на

годината

Така те ще ползват и приходите, които са изработили през годината, но без да има допълнителна субсидия върху тях.

Приключваме с пазарния принцип на финансиране на държавните културни институти, предупреди Тодоров.

Ще се създадат няколко работни групи, които да направят подбор на индикаторите за категориите, по които ще бъдат разделени културните институти. Трябва да са готови до края на април. След това министърът ще събере директорите на институтите, за да определят заедно какво да е финансовото изражение на индикаторите. Надява се до края на май да са напълно готови.

Новият модел в сценичните изкуства предвижда да има

стимули за

художествено

качество и

работа с

класически и

образователни

произведения, насърчаване на достъпа до култура, включително чрез социални механизми като

ваучери за

култура,

с които ще се посещават различни събития. Така трябва да се прекрати изкуствената конкуренция между държавния, частния и независимия сектор.

Сега сценичните изкуства се превръщат в бездънна яма в бюджета на министерството, без самите културни институти да носят вина за това, обясни Тодоров. Проблемът не е от вчера - тази система отдавна е изчерпала своя модел, допълни той. Цитира няколко директори на театри, които обявиха, че реално са във фалит.

“Това е системен дефект. Те влизат във всяка година на минус и излизат от нея с още по-голям минус. Имаме дългове в държавните театри. Част от дефицита им към края на 2025 г. се дължи на това, че в средата на годината те разбраха как бюджетът им е намален с 30%”, обясни министърът. Припомни, че през 2011 г. системата е била в морален срив, заради което се стига до промяната в начина на финансиране - то да е отчасти обвързано с техните приходи.

“Политиката се изроди, когато започна да се преследва финансовият стимул. Но ролята на културните институти е да възпитават обществото, а с изкарването им на пазара обезмислихме съществуването на публичната система. Затова се появи и желанието на частните театри за държавни субсидии, което няма как да стане”, обясни Найден Тодоров.

И в момента държавата субсидира сценичните изкуства, като

умножава

всеки лев от

продадените

билети по

определена

сума,

която зависи от категорията на културния институт. Например за драматичните театри тази сума е 3,50 лв. (1,78 евро), за оперните и музикалните, е малко по-висока. Отделна е за симфоничните оркестри, за куклените театри и народни ансамбли.

Има обаче лимити, които ограничават субсидията при прекомерно скъпи билети. До миналата година действа правилото, че ако билетът за опера е прекалено скъп заради гостуваща чужда звезда, се признава горна граница от 40 лева, която се субсидира. Междувременно обаче самите приходи от продадените билети се връщат в бюджета.

Според Тодоров заради сегашното финансиране повечето театри и техните директори са в конкуренция, в позицията на врагове. “А културата трябва да обединява”, категоричен бе министърът.