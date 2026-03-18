Илияна Йотова: Как се живее с проф. Йотов? С гордост и без предразсъдъци!

В този объркан и непредсказуем свят е важно да има повече хора като Андрей, за да носят надежда

В първото си телевизионно интервю като държавен глава преди месец Илияна Йотова призна, че не ѝ остава време да мисли какво е да си жена президент. “Но нито една жена не може да успее без подкрепата на мъжкия свят. Винаги съм получавала подкрепата на съпруга си, без него нямаше да съм тук днес”, откровена бе тя.

Затова днес я питаме как се живее в света на проф. Йотов.

“С гордост и без предразсъдъци!”, отговаря без замисляне.

Той не е просто половинката в живота на президента на България. Един от водещите ортопед-травматолози в страната винаги е бил по-важната част от живота ѝ, а неговият отдаден път в професията - повод за безкрайно уважение и гордост, които искрено е демонстрирала не само сред по-близкия си кръг.

Ето думите на президента Илияна Йотова за лекаря и любимия Андрей Йотов навръх личния му празник:

Героят за мен не носи жезъл, а Бяла престилка. В объркания и непредсказуем свят важно е да има повече хора като Андрей, да носят надежда, когато смяташ, че си я загубил, и когато е най-трудно!

И нека неговото утро да започва с “Добър ден, докторе!” - без дори професоре или господине, близко, с вяра и уважение! И да завършва както винаги досега:

“Имах шанса да попадна на Вас! Докторе, благодаря!”