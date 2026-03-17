Иво Димчев всеки път носи по една щайга ягоди за “Капките”

Певецът Иво Димчев, който сега участва в шоуто на Нова тв “Като две капки вода”, всеки понеделник носи по една щайга ягоди за екипа. “За да ни е по-сладко и леко в този изключително напрегнат и стресиращ ден”, написа певецът в социалните мрежи. Той е един от фаворитите в предаването. Ще направи голям концерт на 12 декември в зала 1 на НДК, за който покани Веселин Маринов - член на журито в шоуто, който прие да присъства. Само че го критикува да не споменава толкова често това, че е гей. Иво Димчев прие критиката “за пресоляването на манджата с гей хумора в телевизионния ефир”. “Извън театъра, сцената и особено в ефир тези теми трябва да бъдат поднесени с мярка и вкус”, написа певецът в социалните мрежи.