Васко Василев на турне в Япония с народен хор от Пловдив

Васко Василев заминава за Япония, където пак ще има турне. Прочутият цигулар този път ще бъде на сцената с народния хор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство “Проф. Асен Диамандиев” в Пловдив. Поредицата концерти ще бъдат само след броени дни - от 20 до 25 март, а диригент ще е гл. ас. д-р Николай Гурбанов.

Това е вторият съвместен международен проект на Васко Василев с народния хор от града под тепетата. Първата им съвместна изява бе през февруари 2024 г., когато участват във фестивала FESTMUS в Испания.

За предстоящите концерти музикалната програма е доста разнообразна. Публиката в Япония ще чуе произведения на Антонио Вивалди, музиката на Камий Сен-Санс, фолклорните шедьоври на Красимир Кюркчийски и емблематичните творби на Филип Кутев.

Междувременно Васко Василев обяви и четири дати за концерти в София в края на годината. Те ще бъдат всяка вечер от 2 до 5 декември и този път той е избрал едно по-различно място. Ще свири в зала 3 на НДК, защото капацитетът е до 1000 човека и така ще може да бъде съвсем близо до публиката. Все още не е решил каква ще е програмата, но най-вероятно ще е различна за всеки един от концертите.

