Замлъкна гласът на Педя човек - лакът брада - легендата на кукления театър Слава Рачева (Обзор)

Най-ценното от всичко е, че Педя човек - лакът брада остана един запомнен герой. За мен е много голямо достижение, че тези деца, които са имали нужда от него, са го оценили и са пораснали с него. А иначе шансът бе мой да стоя зад образа му. Аз съм щастлива и доволна от това. Най-важното е, че ме направи гост в много къщи.

Думите са на легендарната куклена актриса Слава Рачева, която

си отиде на 88 години,

но остава завинаги като гласа на малкото човече с дълга бяла брада.

С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше “Лека нощ”, написаха за Рачева от Съюза на артистите.

Педя човек също като мене има рожден ден в края на април (актрисата е родена на 23 април 1938 г. - б.р.). Е, доста по-млад е, появи се през 1961 г., разказва тя преди години пред “24 часа”.

Куклата, направена от художничката Милка Начева, е главен герой в телевизионното предаване “Лека нощ, деца” до 90-те години на миналия век по БНТ. С Педя човек Рачева влиза във всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.

Навремето канят именно нея да води човечето, след като питали кой играе малък мъж в кукления театър. Слава Рачева обяснила, че играе всички момчешки роли. Тогава записват популярната песничка по музика на Димитър Вълчев и по текст на Димитър Спасов и Димитър Христов и актрисата вижда куклата. Така Педя човек започва да разказва приказки всяка вечер и завършва с думите: А какво ще стане по-нататък, ще видите при следващата ни среща.

Белобрадото човече се появява на тв екрана

във времето, когато всичко се предава на живо

- и текст, и движение. Тогава се снима с големи камери, които трябвало да хващат само куклата, но не и актрисата. За да се случи това, Рачева трябвало да седне под масата до Чичко Филипов (популярния навремето тв говорител Никола Филипов - б.р.). Така скрита, стояла в краката му, а куклата се появявала на масата до него. След като той късал косъма, уж изваден от неговия портфейл, с думите: Тромби-триби-тука, Педя човек тука, тя се показвала с поздрава: Добър вечер, Чичко Филипов, добър вечер, мили деца.

Учи актьорско майсторство във ВИТИЗ в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, но истинското призвание на актрисата остават докрай куклите и децата. Слава Рачева има над 80 роли в театъра. Нейната публика включва деца от почти пет поколения. Работила е с режисьори като Атанас Илков, Николина Георгиева, Юлия Огнянова и Любен Гройс. Озвучава и дублира игрални и анимационни филми за деца и записва приказки на грамофонни плочи. За своите изключителни заслуги към българската култура през 2009 г. е удостоена с орден “Св. св. Кирил и Методий” с огърлие.

