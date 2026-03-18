Кристина Пламенова от „Ергенът“: След ботокс лицето ми подпухна

Кристина Пламенова от „Ергенът“ разказа пред Би Ти Ви, че е преживяла усложнения след естетична процедура. Младата жена обясни, че проблемите при нея са възникнали след поставяне на ботокс в зоната под очите.

„След процедурата започнах да задържам вода и лимфа под очите и лицето ми се подпухна. Това продължи около три-четири месеца“, обясни тя.

По думите ѝ става дума за естетически усложнения, но за щастие не е имало сериозни здравословни последици. След като ефектът на ботокса е отминал, лицето ѝ се е възстановило.

Кристина уточни, че процедурата е извършена от дерматолог – специалист, който по закон има право да поставя ботокс и филъри.

„Доверих се на лекар, който е известен и има име в бранша“, каза тя.

Кристина обаче твърди, че не си спомня да е подписвала информирано съгласие преди процедурата – документ, който по принцип е задължителен.

„На много места, където съм ходила за подобни процедури, лекарите не предупреждават за възможните нежелани реакции“, допълни тя.

По думите ѝ пациентите често сами се информират за рисковете чрез интернет или чрез познати.

Кристина посочва още, че при подобни процедури специалистите често не поемат отговорност за крайния естетически резултат.

„Обясняват, че всяко тяло реагира различно и затова не могат да гарантират как ще изглежда резултатът“, казва тя.

Въпреки че при нея проблемът е бил временен, Кристина признава, че подобна ситуация може да се отрази сериозно на психиката.

„Успокоявах се, защото знаех, че ефектът е временен. Но ако беше трайно или необратимо, това би повлияло много тежко на всеки човек“, споделя тя.