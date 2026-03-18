Найден Тодоров: Днес ще разпоредя проверка за парите по проекти, отпуснати във времето на оставка

За 150 г. от Априлското въстание са планирани 220 събития - акцентът ще е в София и в градовете, в които се е случило, заяви служебният министър на културата

Пазарният принцип при театрите трябва да изчезне

Има какво да се направи в сферата на сценичните изкуства. Проблемът идва, че към настоящия момент, онова което се измерва и се финансира в тях, е количеството, а не качеството. Преди време това събуди театрите, но трябваше моделът да се промени, преди системата да се изроди. Това не се случи. Безумно е да си пазарен конкурент на независимите частни структури.

Това заяви Найден Тодоров, служебен министър на културата, в "Денят започва" по БНТ.

Според него кризата този път е недофинасирането - културата е в ъгъла. Парите се разпределят по грешен път.

"Трябва да се измерва не количеството оборот на пари, а каква продукция създаваме, за кого я създаваме какво е отражението й в обществото. Министерството на финансите работи с цифри - култура обаче не работи с цифри, а как човек се чувства в изкуството. Пари има - трябва правилно да се разпределят.

В настоящия момент, ако трябва да спазваме всички норми на ЕС утре трябва да затворим всички театри, музеи, читалища. Инфраструктурата е в потрес - проблемът на театрите е, че на сцената има животоопасна механизация, ако тя е стара и не работи. Трябва да се инвестира и там", обясни министърът.

Той акцентира, че е започнал със сценичните изкуства, защото там е най-големият бюджет.

"Пазарният принцип трябва да изчезне - брой посетители в града, в който сте ситуирани. Театри в малки градове пътуват, защото там няма зрители. Трябва да е свързан със съответното населено място. Какво е съотношението на хората в града и тези, които се интересуват от култура."

Маестро Тодоров заяви, че когато сега е постъпил на тази длъжност, получил много писма от хора от различни сектори за спряла работа във фонд "Култура" и в института по недвижимо наследство.

"Фонд "Култура" се превърна в основен проблем и източник на скандали в МК, въпреки че трябва да бъде основен инструмент за подпомагане. Новият директор сега влезе със задача да тръгнат проектите и да помогне за конкурс за титуляр. Няма риск за парите от плана за възстановяване, където са 90 млн.

Днес ще разпоредя проверка по последните отпуснати пари за два проекта във времето когато министърът е бил в оставка. Не става въпрос дали е хубаво или лошо, а дали е правилно и какво е съотношението какво създаваш и финансирането което получаваш.

За читалищата основният проблем е стандартът за финансиране.

Изключително съм благодарен на БАН за инициативата за честване на 150 г. от Априлското въстание. Работим активно - в министерството има план за 220 събития. Трябва да бъдат отпуснати допълнителни средства в градовете, в които се е случило. В София ще има две големи събития - в НИМ и в НДК. Ще има поредица от събития в цялата страна - акцентът ще е в София и градовете, в които се е случило", обобщи министър Найден Тодоров.