Откриха работилница за каменни вретена в праисторическия обект Доушан край река Яндзъ

Археолози съобщиха, че са открили повече от 300 каменни вретена и голям брой незавършени каменни заготовки в обекта Доушан, най-ранното праисторическо градско селище по долното течение на река Яндзъ, разположено в град Уси в провинция Дзянсу и датирано на около 6000 години, съобщи КМГ.

Откритието разкрива цялостна производствена верига, обхващаща всичко от местния добив на камък до готовите инструменти. Археолозите отбелязаха също, че обемът на артефактите предполага, че тези предмети не са били предназначени само за местна употреба, а вероятно са служили като стоки за търговия, обменяни със съседните племена.

В обекта са открити и близо 130 гробници от периода на културата Мадзябан и 160 гробници от по-късния период на културата Сундзъ. Сред погребалните обекти от периода на културата Сундзъ има няколко големи гробници на високопоставени лица, съдържащи над 20 погребални предмета, както и вътрешни и външни ковчези.

Археологическият обект Доушан се простира на площ от около 250 000 квадратни метра и съдържа предимно находки от културата Мадзябан и по-късната култура Сундзъ от неолита. Към днешна дата са разкопани около 18 000 квадратни метра.