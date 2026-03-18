Ханфу - една популярна ретро модна тенденция

В 6:30 сутринта, докато повечето селяни все още спят, двуетажна сграда оживява от ритмичния шум на шевни машини, който се носи през прозорците. Уей Пинан стои сред редиците от рокли, озарени от меката сутрешна слънчева светлина, готов за поредния натоварен ден.

Уей е генерален мениджър на Zhichunhe Clothing в община Анцайлоу, окръг Цаосиан, провинция Шандун, Източен Китай. Произвежданите тук дрехи ханфу се носят не само от хора в цял Китай, но и от ентусиасти в страни като Малайзия. „Тези рокли са нещо повече от просто облекло, те са носители на китайската култура", сподели Уей..

Ханфу, традиционното облекло на Китай, украсено с фини бродерии, води началото си от династията Хан (202 г. пр.н.е.–220 г. сл.н.е.). То се е развивало през вековете, което е довело до разнообразни дизайни, които днес могат да се видят в различни китайски градове.

През последните години тези дрехи преживят голямо завръщане благодарение на нарастващия интерес към традиционната култура сред по-младите хора и на нарастващата им популярност в социалните медии. В Китай около половината от роклите ханфу се произвеждат в Цаосиан.

Пътят на Цаосиан в света на ханфу започва преди близо две десетилетия, когато няколко селяни започват да изработват костюми ханфу за фотостудия и сценични представления. С навлизането на електронната търговия в Китай местните производители на ханфу се възползваха от възможността да отворят онлайн магазини и за тяхна радост се сблъскаха с голямо търсене на своите творения.

Преди седем години Уей, който по това време работи на почти 300 километра разстояние като оператор на металорежещи машини, е привлечен обратно в родния си град от разцъфващата индустрия.

През деня той се свързва с доставчиците на платове и подготвя поръчките за изпращане. През нощта се посвещава на изучаването на операциите в електронната търговия, редактирането на снимки и уменията за обслужване на клиенти. Още през първия си месец той продава над 30 комплекта дрехи. „Преди мислех, че напускането на дома е единственият път към успеха. Но сега открих, че мога да си извоювам уникална ниша точно тук, на прага на дома си, такава, която сме изтъкали шев по шев", каза той пред „Синхуа".

През 2023 г. индустрията за ханфу в Цаосиан наистина се разраства, а полата с конска глава – уникален стил ханфу с висока, плоска предна част и плисирани страни – става изключително популярна през следващата година. Клиенти от цял Китай чакат пред фабриките, за да закупят продуктите. Само по време на Пролетния фестивал през същата година продажбите на полите „с конска глава" надхвърлят 300 милиона юана (около 43,6 милиона щатски долара).

Днес окръг Цаосиан, с население от над 1,7 милиона души, е дом на повече от 2800 фирми за ханфу, които осигуряват пряка заетост на близо 100 000 души. Общият годишен обем на продажбите на ханфу в окръга – както онлайн, така и офлайн – през 2025 г. надхвърли 13 милиарда юана. От проектирането до кроенето и изработването на модели, бродерията и печатането, окръгът разполага с пълна индустриална верига в радиус от 5 километра.

Въпреки това бурно развиващият се пазар поставя и предизвикателства, като иновациите се очертават като ключ към траен успех.

„Луожуойан", дизайнерска марка, в която една рокля може да се продава за хиляди юани, се възползва от тази тенденция. През 2024 г. тя пусна на пазара своята линия „ароматни ханфу", в чиято тъкан са вплетени влакна от цветя като божур, роза и лотос. Тя пуска и светли поли с конски мотиви, които купувачите могат да носят в ежедневието си.

„Искаме да намерим начин да вкараме модерната мода в традиционното ханфу. Някои от нашите продукти могат да се носят дори когато отивате на работа", казва Юао Чисин, основател на марката.

Марката си сътрудничи и с университети за разработването на техника за тъкане на брокат в античен стил с цел успешното възстановяване на традиционните мотиви с точност над 90 процента. Тя пусна и интелигентна система за дизайн „ИИ+ ханфу", която вече е създала над хиляда уникални мотиви с помощта на усъвършенствани алгоритми.

През последните години Китай облекчи визовата си политика, което улесни посещенията на туристи от чужбина. През 2025 г. броят на входящите и изходящите пътувания на чуждестранни граждани надхвърли 82 милиона, което е с 26,4% повече в сравнение с предходната година. Така манията по ханфу премина националните граници и завладя сърцата по целия свят.