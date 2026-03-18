Виолина Христова от "24 часа" е избрана за вицепрезидент на Associazione della Stampa Estera in Italia

Българската журналистка и кореспондентка на "24 часа" Виолина Христова беше избрана за вицепрезидент на една от най-старите и престижни асоциации на чуждестранните кореспонденти в света – Associazione della Stampa Estera in Italia.
Това не е просто личен успех, a признание от колеги, които ежедневно работят на терен и знаят какво означава професионализъм.
Кариерата ѝ като кореспондент в Италия за BBC и 24 часа говори сама за себе си. Днес доверието получи и институционално измерение.
Виолина ще ръководи организацията редом с новоизбраната президентка Триша Томпсън от Associated Press.
Публикувахте от Antoinette Nikolova в Сряда, 18 март 2026 г.