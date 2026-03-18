ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Зендая: Много хора се заблудиха от фалшивите сватбени снимки с Том Холанд

снимка: РОЙТЕРС

Холивудската звезда Зендая коментира публично спекулациите, че се е омъжила тайно за актьора Том Холанд. Тя категорично отрече по време на участие в шоуто на Джими Кимъл.

Повод за слуховете стана изказване на нейния стилист Лоу Роуч, който по-рано заяви на червения килим, че „сватбата вече се е случила". Това предизвика бурна реакция сред феновете.

В ефир Зендая реагира с чувство за хумор и се пошегува, че не е забелязала подобни твърдения. За да сложи край на спекулациите, тя показа откъс от новия си филм „The Drama", в който чрез монтаж е добавено лицето на Холанд в сватбена сцена.

„Беше прекрасен ден! Напълно истинско", иронизира актрисата.

Тя отбеляза също, че много хора, включително и от нейното обкръжение, са били заблудени от изображения, генерирани с изкуствен интелект, които представят предполагаемата ѝ сватба.

Допълнително объркване внесе и появата ѝ с пръстен, наподобяващ брачна халка.

Стилистът ѝ отказа да оттегли думите си, като лаконично заяви: „Казах каквото казах". Майката на актрисата също реагира на слуховете с ироничен коментар в социалните мрежи.

Новият филм на Зендая „The Drama" излиза по кината на 3 април, съобщава БГНЕС.

снимка: РОЙТЕРС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

