"Bangaranga" на Дара вече има и официален клип (Видео)

Българското предложение за Евровизия – „Bangaranga" на Дара – вече има официален видеоклип.

Той беше публикуван в каналите на конкурса, като само за първите 20 часа в YouTube натрупа над 119 000 гледания.

Видеото развива и обогатява познатото изпълнение от националната селекция. В него певицата залага на енергична хореография и силно визуално въздействие, а специален акцент са кукерите, чрез които се прави препратка към българските традиции.

При представянето на „Bangaranga" Дара сподели, че песента е вдъхновена именно от този фолклорен образ.

Живото изпълнение на Дара от финала на националната селекция вече надхвърля 1,6 милиона гледания в YouTube, а в стрийминг платформите песента се движи около 1,5 милиона слушания. Но може би най-интересната статистика идва от TikTok: към момента "Bangaranga" е с 9,1 милиона гледания в официалния канал на Евровизия – повече от която и да е друга песен в конкурса тази година.

В YouTube класацията на песните за Евровизия (от дебюта до 15 март) България заема трето място с близо 1,5 милиона гледания - след Кипър и Гърция. В комбинираното седмично класиране на Spotify и YouTube за периода 9-15 март "Bangaranga" е на девето място.

При букмейкърите картината е по-предпазлива. България се нарежда на 14-а позиция с около 1% шанс за победа. Фаворит към момента е Финландия с около 30% шанс за победа, следвана от Франция, Дания, Гърция и Швеция, пише "Булевард България".

Изборът на български изпълнител за конкурса и тази година не мина без скандал. Появиха се съмнения, че гласуването е било нечестно, а изборът на Дара е бил предрешен.

Певицата дори беше напът да се откаже от участие в конкурса, но в крайна сметка именно тя ще представи страната във Виена.

Българското изпълнение ще бъде по време на втория полуфинал на 14 май. Големият финал е на 16 май.