Тайните на най-стария оперен храм в света “Сан Карло”

Неаполитанският театър е роден по волята на един крал - като демонстрация на власт и престиж

До Пиаца дел Плебишито, символичното сърце на Неапол, се издига един от най-величествените храмове на музиката - Театро ди Сан Карло, най-старият действащ оперен театър в света. Роден през 1737 г. по волята на Карлос III Бурбонски, той

предшества с десетилетия

както “Ла Скала”,

така и “Ла Фениче”

Самото му създаване не е просто културен акт, а демонстрация на власт, престиж и амбиция.

Tеатър “Сан Карло” е един от най-красивите в Европа. СНИМКА: Пресцентър на “Сан Карло”

Проектиран от Джовани Антонио Медрано, театърът е построен едва за осем месеца, почти невероятно постижение за XVIII век. Салонът с форма на подкова съдържал 184 ложи и побирал близо 1400 зрители. Кралската ложа пък била истински символ на властта - място, откъдето монархът не само гледал спектакъла, а и сам бил наблюдаван. Зад нея се намира таен проход, свързващ театъра с кралския дворец - път, по който монархът можел да стигне до мястото си, без да се смесва с тълпата. В самите ложи били поставени огледала, наклонени така, че зрителите да виждат кога кралят започва да аплодира, защото никой не смеел да ръкопляска преди него.

Откриването на 4 ноември 1737 г., в чест на именния ден на краля, било грандиозно: поставена е операта “Ахил в Скирос” на Пиетро Метастазио с музика на Доменико Саро. Любопитен детайл е, че ролята на Ахил е изпълнена от жена - Витория Тези, което отразява тогавашните сценични традиции.

Проектиран от Джовани Антонио Медрано, театърът е построен едва за осем месеца, почти невероятно постижение за XVIII век.

През XVIII век сцената на “Сан Карло” се превръща в лаборатория на музикалния гений. Но

най-голямата сензация са

кастратите - феномен, който

днес изглежда шокиращ

Сред тях блести Фаринели - името, с което е познат за неаполитанската публика Гаетано Майорано.

“Сан Карло” е и люлка на прочутата Неаполитанска школа - музикално течение, което вдъхновява гиганти като Волфганг Амадеус Моцарт, Йозеф Хайдн и Георг Фридрих Хендел. Говори се, че младият Моцарт бил омагьосан от града до такава степен, че искал да пресъздаде неговата атмосфера в свои опери. Историята на театъра не минава без драматични моменти. По време на неаполитанската революция от 1799 г. сцената се превръща в трибуна на революционни идеи. Звучи патриотична музика, вдъхновена от Доменико Чимароза, и театърът временно е преименуван на “Национален”.

През 1816 г. пожар почти унищожава сградата. Тук се ражда и една от най-впечатляващите истории: възстановяването, ръководено от Антонио Николини, отнема само девет месеца. Френският писател Стендал описва новия театър като нещо, за което няма аналог в Европа - място, което “заслепява очите и пленява душата”.

XIX век е златната ера. На сцената триумфират Джоакино Росини, Гаетано Доницети и Джузепе Верди. Именно тук през 1835 г. прозвучава за първи път “Лучия ди Ламермур” - шедьовър на белкантото. Операта, вдъхновена от роман на Уолтър Скот, разказва трагичната история на любов, лудост и обреченост. Най-знаменитият момент - “сцената на лудостта”, остава едно от най-трудните и въздействащи изпълнения в оперния репертоар.

Шивачницата на театъра, откъдето излизат всички костюми

През XX век театърът

продължава да бъде сцена

на легенди - от Мария Калас

до Лучано Павароти

Дори по време на войни рядко затваря вратите си.

В сезон 2025/2026 “Сан Карло” се връща към едно от своите най-големи съкровища - “Лучия ди Ламермур”. Новата продукция, режисирана от Джани Амелио и дирижирана от Франческо Ланцилота, съчетава традиция и модерност. В ролята на Лучия блести Роза Феола, а до нея Рене Барбера пресъздава Едгардо - любовник, обречен от съдбата. От 2025 г. суперинтендант и артистичен директор на театър “Сан Карло” е Фулвио Адамо Мачарди.