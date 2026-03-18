ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел зове иранци да протестират, но смята, че ще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22497513 www.24chasa.bg

Как храната пътува по света, за да стигне до масата ни

Ирландската авторка Мишел Дармъди има докторска степен по кулинарни изкуства

Как храната стига до чинията? Откъде идва? Как расте? Как пътува по света, за да стигне до масата ни? А щом вече е тук – как я приготвяме и ядем?

На всички тези въпроси отговаря ирландската писателка Мишел Дармъди в книгата си “От семенцето до чинията” (изд. “Хермес”). И не само! Читателите ще научат как това, което ядем, влияе на нашата планета. И ще надникнат в домовете на хората по света, за да видят как те споделят храната си.

В книгата има съвети за готвене и лесни рецепти, които всеки може да приготви сам. Също и забавни проекти, любопитни истории и невероятни факти, защото храната свързва хората по целия свят.

Мишел Дармъди винаги е обичала храната – да я споделя, да готви и най-вече да я яде. Тя е имала късмета да израсне в Корк, Ирландия, където в градината си отглежда много зеленчуци, плодове и цветя. Авторката учи изкуство в колежа, но вечер работи в ресторанти и кафенета. Постепенно започва да се занимава все повече с тази дейност.

Пътува по света и работи в много интересни ресторанти, преди да се върне в Ирландия и да отвори сладкарница. След 11 години там решава да се фокусира повече върху писането за различните начини, по които храната влияе на света, започва отново да учи и получава докторска степен по кулинарни изкуства. Дисертацията ѝ е посветена на обучаването на децата по устойчиво хранене. Нейните изследователски проекти са спечелили финансиране за социални иновации по програмата RETHINK Ireland и тя е обявена за “Носител на промяната” от международната организация “Ашока”.

Мишел Дармъди води награждавана седмична рубрика за Irish Examiner. Нейните обширни познания в областта на устойчивото развитие и съвременното състояние на храната ѝ позволяват организирането на мащабни събития, които помагат на децата да научат повече за храната и околната среда. Освен че е редовен коментатор за ирландските медии, тя публикува и в международни издания като Vogue, Conde Nast Travel & Leisure и списание Time. Била е жури в MasterChef и е участвала в предаването на Антъни Бурдейн.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR