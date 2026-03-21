Неуморимите Judas Priest пак тук - на живо в Борисовата градина

Две години след големия им концерт у нас легендарните Judas Priest се завръщат в България за нова порция хевиметъл класика това лято на 29 август 2026 г. на сцената на Vidas Art Arena. Концертът е част от предстоящото им европейско турне под името Faithkeepers.

София е една от спирките на обиколката им, която започва от Германия и ще премине през Полша, Чехия, Словакия, Обединеното кралство, Нидерландия, Франция и Испания.

Judas Priest са от онези музикални величия, които колкото и пъти да гледаш на живо, никога не е достатъчно. С впечатляваща кариера, която продължава почти 60 години, групата се формира през 1969 г. в Бирмингам, Англия, родното място на хевиметъла според мнозина. И до днес присъствието на бандата на световната музикална сцена остава повече от активно. От емблематични албуми като Sin After Sin (1977), British Steel (1980) и Screaming for Vengeance (1982) през вероятно най-тежкия им албум Painkiller (1990) до Firepower (2018), който включва 14 песни и се превръща

в един от най-високо оценените записи в кариерата им,

Judas Priest продължават да се развиват и да бъдат еднакво обичани както от критиката, така и от феновете.

През 2022 г. членовете на бандата Роб Халфорд, Глен Типтън, Иън Хил, и Скот Травис са приети в Rock and Roll Hall of Fame, въведени от легендарния Алис Купър. Съвсем наскоро барабанистът на Judas Priest Скот Травис беше отличен и с The Louie Bellson Award на наградите Drumeo Awards за своя траен принос към майсторството зад барабаните. “Много съм развълнуван и поласкан да получа тази награда. Това е истинска чест за мен. Благодаря ви”, каза по този повод легендарният музикант. Миналия месец пък се състоя премиерата на документалния филм за Judas Priest - The Ballad of Judas Priest, по време на 76-ото издание на Международния филмов фестивал “Берлинале”. Лентата проследява повече от 50 години от историята на групата от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането ѝ в Rock and Roll Hall of Fame.

Въпреки 19-те си албума, хилядите концерти и множеството награди хевиметъл величията остават неуморими. Последният им албум Invincible Shield беше представен с мащабно турне през 2024 г., част от което беше и концертът им в България. Турнето беше разпродадено в Обединеното кралство и Европа, а успехът му в Северна Америка беше толкова голям, че групата направи две обиколки там през същата година. Сред отличията им са и наградата “Грами” за “Най-добро метъл изпълнение” през 2010 г. за песента Dissident Aggressor от лайв албума A Touch of Evil: Live, както и наградата VH1 Rock Honors през 2006 г.

Българската публика добре помни последната среща с Judas Priest през 2024 г., когато групата събра хиляди в зала. Тогава сред феновете имаше представители на три поколения. Съвсем скоро любителите на тежката музика отново ще имат възможност да се насладят на безкомпромисния звук и глас на величията от Бирмингам, този път на открито в сърцето на Борисовата градина.