450 кореспонденти в Италия избраха Виолина Христова от "24 часа" за вицепрезидент на Асоциацията на чуждата преса (Обзор)

Почетен член в 114-годишната организация е президентът Серджо Матарела

Българската журналистка и кореспондентка на “24 часа” Виолина Христова беше избрана за вицепрезидент на една от най-старите и престижни асоциации на чуждестранните кореспонденти в света – Асоциацията на чуждата преса в Италия (Associazione della Stampa Estera in Italia). Изборът ѝ е признание от колеги, които всекидневно работят на терен и знаят какво означава професионализъм. Кариерата ѝ като кореспондент в Италия за Би Би Си и “24 часа” говори сама за себе си, а сега доверието получи и институционално измерение.

Виолина ще ръководи организацията редом с новоизбраната президентка Триша Томпсън от Асошиейтед прес. Същевременно отговаря и за групата “Изкуство и култура”, която организира събития в тази сфера и обединява десетки журналисти с интереси в културата.

В Асоциацията на чуждата преса в Италия, която е със 114-годишна история, има близо 450 журналисти от 55 страни. Неин почетен член е бил папа Франциск, а днес карта за почетно членство има президентът Серджо Матарела. Президентът Серджо Матарела на фона на ветрилото с различните лога на медии от цял свят, в това число и на “24 часа” (вляво) Снимка: Архив

Сегашното седалище на асоциацията се намира в самия център на Рим до площад “Венеция”, на “Виа Плебишито”, в сградата, собственост на знатната фамилия Грациоли. В Палацо Грациоли, чийто произход е от XVII век, дълго време са били римската резиденция и политическият офис на бившия премиер Силвио Берлускони. Седалището разполага с пространство от 1600 кв. м с две зали за пресконференции, където всекидневно се провеждат срещи с участието на политици, министри, икономисти, представители на културата. И в двете зали присъства символичното ветрило на асоциацията, което представя логата на десетки медии, в това число и на “24 часа”.

Всяка година Асоциацията на чуждата преса организира стотици медийни събития. Управителният съвет е съставен от 13 журналисти от различни националности и медии като Ройтерс, Асошиейтед прес, германски всекидневници, френската телевизия и др.

Създадена е през 1912 г. от група от едва 14 чуждестранни кореспонденти, но бързо се превръща в ключова платформа за международния обмен на информация за Италия. През 1959 г. е създадена и наградата за италианско кино “Златен глобус” по подобие на американските филмови награди. Днес призовете в различни категории на филмовото изкуство в Италия, присъждани всяка година от асоциацията, се смятат за една от трите най-важни премии на Апенините.

