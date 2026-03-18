След 20 години Duran Duran отново в София

Duran Duran - една от най-емблематичните групи в историята на поп и рокмузиката, се завръща у нас на 1 юли 2026 г. в София, а концертът им в “Арена 8888 София” обещава да бъде много повече от обикновено носталгично събитие. Очаква се вечер, в която звук, визия и емоция ще се слеят в мащабно кинематографично преживяване.

Британската четворка пристига в оригиналния си състав - Саймън Льо Бон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджър Тейлър. Това е рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за група с над четири десетилетия активна кариера. Въпреки годините Duran Duran продължават да демонстрират впечатляваща сценична форма, енергия и прецизност. Според международни медии групата не разчита на носталгия, а доказва, че времето е добавило класа към нейния почерк. Те са сред най-влиятелните формации в съвременната музикална история с над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в “Топ 20” във Великобритания, две награди “Грами”, две “Брит” и две отличия Ivor Novello.

Сред най-запомнящите се постижения на групата е създаването на единствената тема от филм за Джеймс Бонд, достигнала до номер 1 в САЩ. Duran Duran са работили с визионери като Дейвид Линч, а музиката им е преоткривана от множество съвременни артисти. Албуми като Rio се нареждат сред най-значимите британски записи на всички времена.

Последният им проект - Danse Macabre, е още едно доказателство за способността им да се обновявят. В него групата комбинира нови записи, алтернативни версии и неочаквани кавъри, показвайки, че трансформацията винаги е била част от тяхната същност.