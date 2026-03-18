Шон Пен получи „железен Оскар“ в Украйна

Американският актьор Шон Пен получи метална статуетка в Украйна, след като не можа да приеме наградата си „Оскар" на церемонията в Холивуд в неделя вечерта, тъй като беше на посещение в страната, съобщава ДПА.

Олександър Перцовски, изпълнителен директор на украинската железопътна компания, сподели клип в социалната мрежа „Екс", в който връчва на 65-годишния актьор металната фигура, наподобяваща филмовата награда „Оскар". Материалът за статуетката е взет от влак, който е бил повреден от руската армия, казва Перцовски в клипа.

„Не можехме да оставим нашия велик приятел и лоялен пътник на украинските железници без награда", написа той в „Екс".

Пен му благодари за „железния Оскар", както директорът на железниците нарече наградата.

Думите „Не го претопихме в оръжие" са изписани върху статуетката, според снимка, публикувана от Перцовски.

Пен пропусна церемонията в Лос Анджелис, на която получи третия си „Оскар". Той бе определен за най-добър актьор в поддържаща роля за участието си в политическия трилър „Битка след битка".

Украинският президент Володимир Зеленски прие актьора в официалната си резиденция в Киев. „Шон, благодарение на теб знаем какво е истински приятел на Украйна", написа Зеленски в социалните мрежи в понеделник.

Той припомни, че Пен е посетил Киев през първите дни на войната през февруари 2022 г. „Знаем, че ще продължиш да подкрепяш нашата страна и нашия народ", добави той.

През ноември 2022 г. при своя визита в Киев Шон Пен подари една от своите статуетки „Оскар" на президента Зеленски.

Украйна се защитава с помощта на Запада срещу мащабна руска инвазия вече повече от четири години, припомня ДПА.