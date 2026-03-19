Netflix е все по-близо до прекратяване на сделката си с принц Хари и Меган Маркъл

Стрийминг гигантът Netflix е все по-близо до това да прекрати партньорството си с Меган Маркъл и принц Хари, след години на колебливи резултати, напрежение зад кулисите и разминавания в очакванията. Това става ясно от обширен материал на Variety, базиран на разговори с множество източници от индустрията, цитиран от "Дейли Мейл".

Според публикацията, отношенията между страните са „далеч от приказни", а в компанията вече се усеща умора от повтарящия се разказ около напускането на британското кралско семейство. „Настроението е: приключихме", твърди един от източниците, цитиран от изданието.

Ключов фактор за охлаждането на отношенията са слабите резултати на някои от проектите на двойката. Шоуто With Love, Meghan ("С любов, Меган") не успя да постигне очаквания рейтинг, което засили съмненията относно бъдещето на съвместните продукции. В същото време документалната поредица Harry & Meghan ("Хари и Меган") първоначално привлича интерес, но не успява да осигури дългосрочен творчески импулс за партньорството.

Критиките не се ограничават само до съдържанието. Продуцентската компания на херцозите, "Арчуел Продъкшънс" е обвинявана в лоша комуникация и трудности при координацията с екипите на платформата. Според източници, поведението на двойката по време на работни срещи също е предизвиквало напрежение, като се твърди, че Меган Маркъл понякога е прекъсвала разговори или е доминирала дискусиите.

В публикацията се споменава и името на главния изпълнителен директор на компанията Тед Сарандос, за когото се твърди, че е загубил търпение с партньорството. Тези твърдения обаче са категорично отречени както от Netflix, така и от адвоката на двойката, който ги определя като „напълно неверни".

Въпреки официалната позиция, че сътрудничеството продължава под формата на, сигналите от индустрията са все по-скептични. Част от творческите среди в Холивуд вече избягват работа с продуцентската компания на Хари Меган, а има и информация, че няколко проекта са били тихомълком прекратени.

На този фон се появяват и новини, че Netflix се дистанцира от лайфстайл марката на Меган As Ever, създадена с подкрепата на платформата. Това допълнително подсилва усещането, че съвместната „холивудска мечта" на херцозите постепенно губи блясъка си.