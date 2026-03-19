Владо Карамазов пак водещ на "Трейтърс"

"Всичко започва отново! Наистина съм щастлив, че за втори път ще мога да наблюдавам тази страхотна игра от първият ред. Кои ли ще са новите предатели? Нямам търпение да разбера". Това написа в профила си Владимир Карамазов, който отново ще е водещ на втория сезон на великолепната игра "Трейтърс", която се излъчва по bTV. Със сигурност участниците в играта ще са популярни личности, тъй като такъв е форматът на шоуто. "Трейтърс" втори сезон започва да се снима, а ще се излъчи наесен.