Джесика Прат отново ще пее в София

Световноизвестното колоратурно сопрано Джесика Прат ще изнесе отново концерт в Софийската опера на 3 май, след като само преди две седмици развълнува публиката с първия си самостоятелен рецитал – сцени на полудяване в няколко класически белкантови опери. Тогава оркестърът на операта бе дирижиран от големия Даниел Орен.

Концертът на 3 май е нещо като продължение на този рецитал, тъй като в него са включени също няколко подобни откъси от тези опери. Диригент този път е Франческо Иван Чампа – един от водещите италински оперни диригенти, най-често ръководещ оркестъра на Арена ди Верона, на Римската опера и на операта в Генуа.

Концертът на 3 май е озаглавен „Пролетта на обречената любов", като в първата част Джесика Прат ще изпълни встъпителните арии на главните героини от оперите „Сомнамбула", „Пуритани", „Лучия ди Ламермур", „Линда ди Шамуни" и „Капулети и Монтеки".

Втората част е нещо като продължение на рецитала „Делириум", защото съдържа две творби от същия калибър. Едната е сцената на полудяването на Офелия от операта „Хамлет" на Амброаз Тома. Другата е изключително популярната ария на Олимпия от „Хофманови разкази" на Офенбах – пробен камък за всеки колоратурен сопран. Олимпия от „Хофманови разкази" по същество е кукла, създадена за да привлече вниманието на поета Хофман и да го накара да се влюби. Това е изключително ефектна ария, изпъстрена с много колоратури в най-високия регистър, постижими от много малко певици.

На 8 август Джесика Прат ще пее в операта „Норма" от Белини във Варна по време на 17-ия фестивал „Опера в летния театър". Неин партньор като Адалджиза е друга световна певица – носителката на голямата награда от последния конкурс „Опералия" Екатерина Буачидзе.