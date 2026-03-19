С носител на Златна палма от фестивала в Кан започва "София филм фест на брега" в Бургас

От днес до 27 март Бургас отново ще се превърне в киноарена с 24-тото издание на „София Филм Фест на брега.Тази година фестивалът включва общо 36 пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филмови продукции от България, Европа и света.

Официалното откриване е днес от 19 часа с отличения с множество награди филм „Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи. Филмът е носител на „Златна палма" от Кан 2025 и бе сред номинираните за Оскар.

По традиция началото на кинофеста ще бъде дадено в празнична атмосфера – първите зрители ще прекрачат прага на кинозалата под звуците на Духовия оркестър на Бургас.

19 пълнометражни филма ще се състезават за двете награди „Сребриста чайка" – Наградата на публиката и Наградата на Община Бургас, която ще бъде присъдена от професионално жури с председател Александра Ингилизова и членове Диана Саватева, Мария Бенчева, Стефани Райчева, Десислава Стоянова, Антония Милчева, Владимир Андреев, Лорис Мануелян и Христо Димитров - Хиндо.

Създадената специално за фестивала статуетка „Сребриста чайка" е дело на скулптора Никола Станчев. Третата награда, връчвана в рамките на "София Филм Фест на брега" – Наградата на Областния управител, ще получи фаворитът на Младежкото жури от програмата за български късометражни филми.

Всички прожекции и събития по време на тазгодишното издание ще бъдат с вход свободен и са отворени за всички.

„Обикновен инцидент" е първият филм на Джафар Панахи след излизането му от затвора в Иран и бележи неговото завръщане към киното след години на цензура, преследване и лишаване от свобода.

В програмата на 24-тия кинофестивал присъстват и редица силни европейски заглавия. Сред тях са българските продукции „Лъст" на режисьорката Ралица Петрова, „Млечни зъби" на Михай Минкан и „Луната е моят баща" на Георги Овашвили.

Сред чуждестранните заглавия са френските филми „Млади майки" на братя Дарден и „Два рояла" на Арно Деплешен, с участието на известната британска актриса Шарлот Рамплинг, германските „Отражения № 3" на Кристиан Пецолд, „Звукът от падането" на Маша Шилински и „Остров Амрум" на Фатих Акин, както и международните копродукции „Палестина 36" на Анемари Ясир, с участието на кинозвездата Джеръми Айрънс, „Орлите на Кайро" на Тарик Салех, Каравана" на Зузана Кирхнерова, „Кокошка" на режисьора Дьорд Палфи, който тази година е председател на журито на 30-ия Международен София Филм Фест и др.

Филмите в програмата са отличени на водещи световни фестивали в Кан, Венеция, Берлин, Сараево, Скопие, Токио и множество номинации от престижни кинофоруми.