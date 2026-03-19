Изкуствен интелект връща Вал Килмър на екран години след смъртта му

Филм, създаден с помощта на изкуствен интелект, ще върне на екран Вал Килмър години след смъртта му. Продукцията As Deep as the Grave ("Дълбоко като гроба") използва генеративен изкуствен интелект, за да пресъздаде неговото изпълнение в ролята на отец Финтан католически свещеник с духовна връзка с индианската култура, пише Ен Би Си.

Килмър, познат от ролите си в "То Гън" и "Батман завинаги", почина миналата година на 65 години от пневмония след дълга борба с рак на гърлото. Той е бил избран за ролята много преди това, но здравословните му проблеми след рак са попречили на участието му. Вместо да го заменят, създателите решават да използват съвременни ИИ технологии.

Филмът, в който участват Том Фелтън и Абигейл Бреслин, разказва истинската история на археолозите Ан и Ърл Морис, които изследват културата на предците пуебло в Югозападните САЩ. Проектът е реализиран със съгласието на дъщерята на актьора, Мерседес Килмър.

Самият Килмър още приживе експериментира с изкуствен интелект. През 2021 г. той използва технология на Sonantic, за да възстанови гласа си след операция, като той беше използван и в Top Gun: Maverick.

Случаят вече предизвиква дебат в киноиндустрията, където синдикатът SAG-AFTRA настоява за по-строга защита на дигиталния образ на актьорите. Въпреки споровете, филмът се очаква да излезе през 2026 г. и може да се превърне в прецедент за бъдещето на киното.

