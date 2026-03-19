Мария Вутова спечели престижна испанска награда за превода на „Градинарят и смъртта“

Мария Вутова печели испанската награда за Най-добър превод на 2025 за превода си на романа "Градинарят и смъртта". Това съобщи Георги Господинов във фейсбук.

"Радвам се и защото нейният пръв превод на испански беше "Физика на тъгата". А в нейният превод Градинарят и смъртта спечели наградата за книга на 2025", пише още Господинов.

"Това е наистина голямо признание и нови отворени врати за български автори на един език, на който допреди петнайсетина-двайсет години май имаше един преводач на испански, който беше произнесъл горчивата фраза, че има много начини да умреш от глад, като най-сигурния е да си преводач от български. Вече не е така, завършва Георги Господинов.