Подкаст: Пламен Димов: На 16 разбрах, че искам да бъда актьор

“Няма как да си добър актьор, ако си лош човек” – това е един от най-ценните уроци, които Пламен Димов получава от проф. Ивайло Христов, в чийто клас завършва НАТФИЗ, разказва актьорът в подкаста “24 часа от живота”. За актьорската професия решава още на 16 години, когато гледа спектакъл на Александър Морфов. “Тогава си казах: Ето, най-накрая разбрах какво искам да правя”, спомня си той.

Като студент не се води от страх, а от любопитство към професията. “Забавлявах се с тази работа”, казва Димов. Преди академията минава през школи при Венцислав Кисьов и Малин Кръстев – среда, която и до днес определя като важна за развитието си.

Димов е номиниран за награда “Икар” за главна мъжка роля за образа на Леоне в спектакъла “Глембаеви” от Мирослав Кърлежа на сцената на Народния театър. За работата по постановката той говори с уважение към режисьора Ивица Булян: “Пожелавам на всеки, който иска да се занимава с театър, да попадне на режисьор като него”.

В новия сериал на bTV “Вяра, Надежда, Любов” той влиза в образа на герой с разколебан морал. “Харесвам го, защото е много човешки, но не мисля, че бих могъл да върша нещата, които той прави”, казва актьорът в подкаста.

