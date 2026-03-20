Брено Плачидо в София: Ще се върна пак тук, харесват ми спокойствието и красивите жени

Италианският артист представя новия си филм "Аврора", режисиран от Джеки Стоев

Брено - единият от синовете на легендарния италиански актьор Микеле Плачидо, който уверено върви по стъпките на баща си, пристигна в страната ни за премиерата на новия си филм. Това е българо-италианската продукция “Аврора” на режисьора Джеки Стоев, заради която Брено работи в страната ни в началото на есента през 2024 г. Премиерата на лентата е в рамките на 30-ото издание на “София филм фест”.

“Харесвам спокойствието в България. А и има много хубави жени, затова пак ще се върна”, каза през смях 35-годишният актьор пред “24 часа”.

Той прави дебюта си пред камера едва 13-годишен. Партнира си и с баща си в “Сянката на Караваджо”, който Микеле Плачидо и режисира. В “Аврора” Брено играе италиански журналист. Действието се развива през 50-те години на миналия век. Главният герой е изпратен в командировка в България, за да види как върви социализмът в Източния блок. Италианецът среща момиче, което проституира и преживява жестокостите на лагерите на комунизма. Героят на Брено се опитва да ѝ помогне и се влюбва в нея.

Другата голяма страст на Брено освен киното е музиката. От години той свири на класическа китара. “Отскоро пея. Харесвам и техномузиката и сега се уча да миксирам”, добави актьорът пред “24 часа”.

Най-вероятно той ще дойде в София отново наесен, когато “Аврора” ще тръгне по кината. Тогава у нас се очаква да пристигне и големият Франко Неро, който има специално участие в лентата.