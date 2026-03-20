Спешни проверки във фонд “Култура”, след като одобри 335 хил. за Иво Аръков

Финансистът на организацията работел по 1 час на ден

Актьорът прави концерти и филм със свои пари, чака решеното финансиране

Как и на кого Националният фонд “Култура” дава пари за проекти? Този въпрос се обсъжда усилено от няколко дни, след като се разбра, че фондът е одобрил милиони левове за проекти в последните дни на редовното Министерство на културата с министър Мариан Бачев.

Парите са по Плана за възстановяване и устойчивост. Проектите са кандидатствали през 2024 г. Одобрени са през 2025 г., а средствата са обявени в края на януари. Над 100 организации с проекти са се обединили с искане да получат финансирането.

Поредният скандал с тези пари се разгоря, след като оттам излезе името на актьора Иво Аръков. Два са одобрените му проекти, за които са предвидени 335 842 евро - над 750 хил. лв. Актьорът отрече пред “24 часа” да е получил парите - имало забавяне във фонд “Култура”.

Не само забавяне, а и други проблеми изплуваха обаче във фонда. Те се виждат от протокол на управителния съвет от 11 март.

Още в началото на проведеното заседание новият изпълнителен директор Нели Неделчева, която зае поста от 25 февруари на мястото на София Щерева, признава, че поема фонда в тежко състояние. “Нямам достъп до всички договори… те ми се предоставят постепенно”, казва тя пред членовете на съвета. Допълва, че липсата на информация пречи да се вземат адекватни решения: “Трябва да съм много точна и информирана, но информацията не е налична”.

Членове на съвета не знаят какви средства има и как се разходват. Проф. Иван Кабаков пита: “Как ще продължим работа, без да знаем с какъв бюджет разполагаме?”.

По-странното е, че самата Неделчева

няма пълна

картина на

финансите

Изглежда, фондът на практика взема решения в условия на непълна финансова информация.

Става ясно, че ключови програми изостават, включително такива, свързани с европейско финансиране. “Имаме закъснение, което трябва да бъде наваксано”, казва Неделчева. Част от проектите не са били придвижени навреме, а това създава риск от загуба на средства и невъзможност бенефициентите да реализират проектите си.

Това обясни пред “24 часа” и Ива Евгениева, която е член на управителния съвет на сдружението “Независим културен сектор” и част от медиаторската група към Националния фонд “Култура”.

“Големият проблем е с програмата на Плана за възстановяване и устойчивост, защото към момента много малка част от бенефициентите са получили едва авансово плащане. Одобрените средства по проектите трябва да бъдат получени, разплатени и отчетени до края на месеца”, разказа Евгениева.

По думите ѝ всички, които са кандидатствали, вече са осъществили проектите си с лични средства или със заеми.

“От страна на НФК с месеци се бавят сроковете, а от три седмици има нов директор и има леко раздвижване. Нямаме официална информация ще може ли да бъдат удължени сроковете на проектите. Тъй като има и нови верификатори, те дали ще успеят в срок да изплатят междинните отчети на проекти, които са подадени още през ноември. Всъщност сме в режим на тотален блокаж отново, в който остават две седмици до края на програмата, а ние не знаем въобще някой ще получи ли тези пари”, обяснява Евгениева.

Друг проблем е свързан с процедурите по оценка. “Има установени обстоятелства и нередности при провеждането на оценките”, става ясно от дискусията. Съмненията са, че липсата на ясни критерии и контрол може да доведе до обжалвания и блокиране на цели процедури.

Неделчева описва ситуацията в администрацията като критична: “Имам ограничен ресурс от хора”. Оказва се, че финансисът на НФК всъщност работи само за един час на ден според договора му, но получавал “доста прилична заплата”.

Същевременно

бил и на друга

работа

Зам.-министърът на културата Виктор Стоянов също присъства на заседанието и критикува липсата на координация. “Трябва да има яснота кой за какво отговаря”, казва той.

Забавените плащания и неясните процедури създават несигурност за десетки културни организации. От разговора става ясно, че ще се търсят решения – от изясняване на бюджета до подобряване на процедурите.

“Позволявам си да говоря от името на поне 100 организации, които се подкрепяме. Това са малки НПО-та и организации, за които одобрените средства не са малко и ако не ги получат, са пред фалит. Липсата на комуникация от страна на фонда е плашеща. Да не говорим какви грешки има по договорите - липсват клаузи, крайни срокове, объркани са текстове”, твърди Ива Евгениева.По думите ѝ забавянето не е от сега, а още от преди две години, когато е трябвало да бъдат обявени резултатите. Според Евгениева от септември комуникацията между кандидатствалите и фонд “Култура” спира.

Според Евгениева служебният министър на културата Найден Тодоров заварва министерството във фалирало състояние, в което са се случвали “немалко нередности”. Министърът на културата Найден Тодоров

В интервю по БНТ Тодоров заяви, че е получил много писма от хора от различни сектори за спряла работа във фонда.

“Фонд “Култура”

се превърна в

основен проблем

и източник на

скандали

в Министерството на културата, въпреки че трябва да бъде основен инструмент за подпомагане. Новият директор сега влезе със задача да тръгнат проектите и да помогне за конкурс за титуляр. Няма риск за парите от плана за възстановяване, където са 90 млн.”, каза министърът.

По думите му той ще разпореди проверка по последните отпуснати пари за два проекта във времето, когато министърът е бил в оставка. “Не става въпрос дали е хубаво, или лошо, а дали е правилно и какво е съотношението какво създаваш и финансирането, което получаваш”, каза Тодоров.

Всъщност той е председател на Управителния съвет на НФК. В него влизат дейци на културата, представители на творчески съюзи и по един представител на Националното сдружение на общините, на Министерството на културата и Министерството на финансите.

Скандалът около Иво Аръков се зароди след публикация на сайта “Площад Славейков” и се разрасна в социалните мрежи, където широко се обсъжда какви са критериите за одобрението на тези проекти и защо едни получават повече, а други - по-малко.

Става дума за програмата BG-RRP-11.019, по която се отпускат пари на организации, читалища, театри, артисти и др., които да представят български художествени произведения и културни продукти в чужбина.

Точно по този критерий е одобрен и проектът на Иво Аръков за дебютния му музикален албум Glory. Актьорът обяви в социалните мрежи, че ще го представя на европейско турне. Концертите започнаха от 11 март в Милано, след това в Будапеща, Стокхолм, Валенсия, Барселона, Букурещ, Париж и още три града, които не са обявени. За този проект той е одобрен да получи 255 177,87 евро, или 499 084,55 лв.

Вторият проект по същата програма е филмът “Изолация”. В него Иво Аръков е продуцент и играе главната роля. Общата стойност на проекта е 80 664,47 евро. Лентата е психологически трилър. Филмът се очаква да има премиера през есента.

И за турнето, и за филма обаче Иво Аръков

не е получил

никакви средства

и ги е създал

със свои пари

За двата проекта той кандидатства през 2024 г. с помощта на екип. След това те преминават през комисия от оценители, която приема дали предложенията отговарят на критериите на програмата и решава дали могат да бъдат финансирани.

Условията и сроковете са на сайта на НФК. В тях са описани 11 приложения - сред които няколко договори и пълномощни, които кандидатстващите трябва да прочетат и попълнят. Критериите за оценяване на проектите са обособени в няколко групи - за оценка на административното съответствие и допустимостта и за техническа и финансова оценка, в която влизат критериите за оценка на качеството. Сред тях са кандидатът да има доказан професионален опит в сферата на културата от най-малко 1 година, да има най-малко 3 публични прояви, да е носител на 2 или повече международни награди извън България. Сред критериите за качествата на културния продукт/продукция да е носител на минимум 1 национална и/или международна награда, да е колаборация на международни участници и да има последваща реализация и след представянето му на конкретния форум. За всички тези критерии се добавят точки.

Иво Аръков: Не съм политик, но ме почнаха с предизборната кампания

Извинявам се, но ще ви разочаровам. Ще ви се наложи да изпиете поредното горчиво хапче на истината. Не съм политик, но ме почнаха с предизборната кампания. Зад всеки негативен коментар, който четете, съзнателно или не участвате в поредната политическа кампания.

Това казва Иво Аръков във видео, което публикува в социалните мрежи. Статията на “Площад Славейков” и последвалите нападки към него го заварват на летището в Барселона, където изнася един от концертите си от международното турне.

По думите му никой не го е потърсил от сайта, за да провери за какви проекти са одобрени парите. “Статията е пълна с лъжи и неточности. Има информация от разни публични източници, които са на разположение, и са направени спекулации и свободни съчинения”, коментира актьорът пред “24 часа”. И даде пример за грешката - в текста пише, че единият одобрен проект е Desole, който се оказва, че е старо предложение отпреди години. Въпреки това, ако една финансираща институция не е одобрила някога проект, това не означава, че подобрен или подобен проект не може да бъде подаден към друга програма. Важното било да не се финансира два пъти едно и също нещо.

“Хората, които таят злоба към мен, да не бързат да говорят глупости. Тъжно ми е да виждам как колеги пускат злобните си езици. Трябва да бъдат информирани. Това е показателно. Социалните медии го коментират, но нито знаят за какво става дума, какви са тия проекти, нито са запознати с проблемите на ПВУ”, казва Аръков.

Той обясни и защо всичките му концерти са с вход свободен: “По европейските проекти ни задължават да не взимаме пари от билети”. Идеята на това финансиране била да се осигури по-голям достъп до култура и повече хора да имат безплатен достъп до конкретната продукция.

