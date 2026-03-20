Оперната прима Красимира Стоянова: Обичам кътчета, които само ние, търновци, знаем

"Родена съм в центъра на Велико Търново, на бившата улица "Георги Димитров", точно срещу тогавашната сладкарница "Малина". После се е случило така, че сме се преместили от града, живели сме на друго място и когато отново сме се върнали, вече живеехме на "Варуша", на ул. "Никола Златарски" - едно вълшебно място. Това беше улицата и на големия наш писател Емилиян Станев."

Така помни родния си град световноизвестното сопрано Красимира Стоянова. Казва, че Велико Търново е град, който трябва да се преживее.

"Много интересно е като усещане, с всички тези кътчета, които градът притежава и само търновци знаят", допълва Стоянова. Преди дни тя доведе в града изгряващи оперни звезди от 4 континента, решили да се борят за приза "Красимира Стоянова" на Първия международен форум за оперно изкуство на нейно име.

"Имаме невероятен шанс Велико Търново – историческата и духовна столица на България, с историята, традициите, скалите, ако щете, и със своята енергийна сила, да бъде звезда на световния оперен хоризонт, на световната оперна сцена", казва примата.

Красимира започва като инструменталист - с цигулката, по настояване на баща , страстен ценител на класическата музика.

"Първата жертва беше сестра ми, тя е по-голяма от мен. Свиреше в началото, но не се разви по-нататък. После бях аз, след като свирих в музикалната школа до VII клас, отидох в музикалното училище в Русе, после преподавах 3 г. в музикалната школа по цигулка и солфеж. Заминах за Пловдив, за да уча цигулка, там започнах и да пея", разказва Стоянова.

Помни първата си учителка - Йоана Давидова, после Недялко Топалов, който, за съжаление, си отишъл от този свят миналата година и за когото много настоявала да стане почетен гражданин, но без успех засега.

Първите стъпки на сцената са в Софийската опера, а след дебюта във Виенската през 1998-а се утвърждава като една от водещите интерпретаторки на Верди, Пучини, Моцарт и Рихард Щраус. В периода 1999–2003 г. е солист на театъра, а през 2009 г. е удостоена с престижното звание Kammersangerin на Виенската опера.

Пяла е на най-престижните сцени – Метрополитън опера, Ла Скала, Ковънт Гардън, Залцбургския фестивал, Театро Реал, Мадрид, Опера Цюрих и др.

"Тъй като от Музикално-драматичния театър са изключително щедри към мен, няколко пъти направихмем концерти с оркестъра на майсторските класове в родния ми град", казва тя.

Когато се върне под Царевец по веднъж в годината, обожава просто да мине по главната улица. Да види местата, където е била детската градина, нейното училище - "Н. Вапцаров" на високото и "Д. Благоев" по-долу, да се разходи до пазара.

"Много са местенцата, които обичам. Но сегашното Търново го виждам с други очи - виждам и старите сгради и това винаги много ме вълнува и ме трогва. На всеки човек липсват тези моменти от детството и от младостта", казва Стоянова. Допълва, че на Велико Търново му липсва романтиката на тишината през лятото.

"Защото вечер, когато човек иска да излезе и да се радва на всичко, звучи една страшна музика от всички заведения и това е просто непоносимо от моя гледна точка. Има много млади хора, които мислят по друг начин, но аз не смятам, че е въпрос на младост, а на консумация. Иначе това е най-вълшебният град, който мога да си пожелая, да си представя и който аз обожавам", завършва оперната прима.