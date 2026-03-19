Пръстен пред хеликоптер за диамантеното момиче Стефани Кирякова (Снимки)

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Стефани Кирякова се е сгодила. Това стана ясно от нейна публикация във фейсбук. "Официално съм в ерата на годеницата. Сгодих се в Стокхолм. 9.3.26", пише тя и споделя снимки, на които е усмихната и с годежен пръстен пред хеликоптер. Officially in my ✨FIANCÉE ERA✨💍 Engaged in 📍Stockholm 🇸🇪❣️ 9.3.26 Публикувахте от Stefani Kiryakova OLY в Четвъртък, 19 март 2026 г.

От Българската федерация по художествена гимнастика я поздравиха за щастливото събитие.

"Стефани Кирякова се сгоди! Едно от "златните момичета" на България направи още една крачка към своето щастие извън килима. Пожелаваме ѝ много любов, хармония и незабравими моменти по този красив нов път!", пишат във фейсбук публикация от федерацията. 💍✨ Радостна новина! Олимпийската шампионка от Токио 2020 🥇 Стефани Кирякова Stefani Kiryakova OLY се сгоди! Едно от "... Публикувахте от Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница в Четвъртък, 19 март 2026 г.

Стефани Радославова Кирякова е българска състезателка по художествена гимнастика, златна олимпийска медалистка от Токио 2020.

Два пъти Стефани е бронзова медалистка от световните първенства в София и Баку през 2018 и 2019 година. Златна медалистка е на 5 обръча от световното първенство в София през 2018 година.

Започва да тренира художествена гимнастика на 6-годишна възраст в Бургас.

През 2021 година става почетна гражданка на София.