Брус Уилис навърши 71, Деми Мур публикува снимки с една от внучките му

На 19 март американският актьор Брус Уилис отбеляза 71-ия си рожден ден. 63-годишната актриса Деми Мур отдаде почит към бившия си съпруг по повод рождения му ден, като сподели снимки на актьора с една от внучките му.

"Всичко, от което се нуждаеш, е ЛЮБОВ. Честит рожден ден, БУ!", написа актрисата в социалните си мрежи.

Мур и Уилис се разведоха през 2000 година след 13 години брак, като двамата имат три дъщери: Румър на 37 г., Скаут на 34 г. и Талула на 32 г. След развода двамата остават близки.

Рожденият ден на Брус Уилис бе отбелязан и от Ема Хеминг Уилис с пост в социалните мрежи.

Кинозвездата се жени за Ема Хеминг Уилис през 2009 г. и двамата имат две дъщери Мейбъл на 13 г. и Евелин на 11 г.

"Днес празнуваме рождения ден на Брус.

Това пътуване с фронтотемпорална деменция ми отвори очите за реалността, с която се сблъскват толкова много семейства. То ме вдъхнови да създам фонда „Ема и Брус Уилис", за да повиша осведомеността за ФТД, да подкрепя научните изследвания и да бъда до грижещите се, които понасят толкова тежест всеки ден.

Ако искате да почетете Брус днес, моля, обмислете да подкрепите фонда или друга организация, работеща в тази област, или просто да проверите как е някой от грижещите се – малък жест на доброта, който може да значи толкова много", написа Хеминг.

През 2022 г. Брус Уилис прекрати актьорската си кариера, след като бе диагностициран с афазия. По-късно през февруари 2023 г. семейството на американския актьор съобщава, че кинозвездата страда от фронтотемпорална деменция.