Световни звезди пристигат във Варна за 100-годишнината на ММФ „Варненско лято"

Световни симфонични и камерни оркестри, виртуозни солисти, премиерни изпълнения и специално композирани произведения, над 30 събития с участието на над 1 000 инструменталисти – звезди на международно ниво и млади дарования, съобщават от пресцентъра на общината. Така изглежда космополитната програма за юбилейното издание на Международния музикален фестивал „Варненско лято", който тази година отбелязва 100 години от своето начало през 1926 г.

Община Варна припознава фестивала като емблема на нашия град, част от недвижимото ни културно богатство. "Варненско лято" всъщност отдавна е надхвърлил границите на града ни. Той е национална гордост за България, част от културната съкровищница на Европа. За нас фестивалът е стратегически приоритет и наш дълг е да съхраним това наследство и да ангажираме целия си възможен финансов и организационен ресурс, за да издигнем неговия международен престиж. Това каза кметът Благомир Коцев по време на пресконференция, на която бе представена програмата за юбилейното издание.

Артистичният директор на фестивала проф. Марио Хосен и екипът на дирекция „Култура и духовно развитие" очертаха акцентите в календара, които надграждат всички музикални линии със световен мащаб и значимост. Сред тях отново са най-големите имена в българската музика, на световноизвестни солисти и оркестри, на мащабни симфонични програми и камерни състави. Значимата годишнина ще бъде отбелязана с валидиране на специална пощенска марка, разкриха организаторите.

Официалното откриване на фестивала на 27 юни е поверено на Деляна Лазарова - един от водещите диригенти на своето поколение, която направи своя дебют на BBC Proms. Солисти са двама победители от конкурса „Чайковски" и цигулар със забележителна кариера - Дмитрий Ситковецки, Андрей Йоница и Бари Дъглас. По традиция ще прозвучи емблематичната „Българска рапсодия Вардар" на Панчо Владигеров в изпълнение на Симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна. В мащабната програма с творби от неговия ученик Милко Коларов и Бетовен се включват и три хорови състава.

Юбилейното издание на фестивала съвпада с отбелязването и на 80-годишнината от създаването на Симфоничния оркестър на Държавна опера – Варна. Директорът на ТМПЦ-Варна Даниела Димова разкри, че по този повод предстои издаването на два компактдиска с изпълнение на произведения на Йоханес Брамс и Макс Брух. Записите са направени от варненските симфонисти през последните две години под диригентството на маестро Георги Димитров, солисти са проф. Марио Хосен (цигулка) и Лиляна Кехайова (виолончело).

Програмата ще ни върне един век назад, когато точно на 23 юли 1926 г. с концерт от творби на Добри Христов и Панчо Владигеров е поставено фестивалното начало във Варна под името „Летни музикални тържества". 100 години по-късно, на 23 юли 2026 г. Софийската филхармония ще представи отново изцяло българска програма, като музиката на Владигеров ще бъде „пречупена" през творческата призма на неговите наследници - близнаците Александър и Константин Владигерови. Музикален ръководител на програмата ще бъде маестро Найден Тодоров. И още една реставрация на паметен концерт очаква публиката – цигуларката Слава Атанасова и пианистката Констанца Дюлгерова „съживяват" програмата от 30 юли 1926, тогава изпълнена от братята Любен и Панчо Владигерови.

Три големи симфонични оркестъра (Симфоничният оркестър на BBC Лондон, Симфоничният радиооркестър Берлин и Младежкият оркестър на Европейския съюз), четири камерни състава (Виена, Залцбург, Милано и Кралския камерен оркестър на Валония), един бароков състав и два гостуващи български симфонични оркестъра ще представят музикалната история на Европа. BBC Лондон е за първи път в България. Оркестърът, който открива и закрива знаменития фестивал BBC Proms, блести със смелите си програми, в които се преплитат традиции и нови подходи. Във Варна идват, водени от Сакари Орамо, техен главен диригент от 2012.

Симфоничният радиооркестър Берлин ще представи солидна немска програма – Бетовен и Брамс. Негов главен диригент (както и на Баварската опера) е Владимир Юровски – един от най-ярките европейски диригенти днес. Определян като „най-добрият възможен посланик на Европа", Младежкият оркестър на Европейския съюз с над 100 музиканти на възраст от 16 до 26 години отбелязват 50 години от създаването си. През годините те са дирижирани от имена като Караян и Бърнстейн, а във Варна ще бъдат водени от Густаво Химено – ръководител на Кралската опера в Мадрид и Филхармонията в Торонто.

Сред солистите в програмата на фестивала бяха откроени имената на Франческо Пиемонтезе - Симфоничен оркестър на BBC Лондон, постоянен гост-пианист на Дрезденската филхармония и на фестивала „Менухин"; Юлия Фишер (Симфоничен радиооркестър Берлин) и нейната цигулка Джовани Батиста Гуаданини 1742, носителка на първи награди от конкурси като „Йехуди Менухин"; отличената с наградата за най-добър млад виолончелист на фестивала във Вербие, както и на отличието Beethoven Ring, Юлия Хаген (Младежки оркестър на ЕС); соло-фаготистката на Виенската филхармония Софи Дерво; виртуозната перкусионистка Виви Василева; британският пианист Бари Дъглас; звездата сред младите виолончелисти и носител на Първа награда и златен медал от конкурса „Чайковски" Андрей Йоница.

Европейските ценности са неизменна част от фестивала и тази година ротационното председателство на Съвета на Европа от Кипър към Ирландия ще бъде отбелязано с концерт на Симфониета Враца – оркестър с музиканти от над 15 държави. Ключов елемент в програмата са и младите музиканти в лицето на Симфоничния оркестър на ЕС и солистите от Академията, създадена от Даниел Баренбойм и Едуард Саид - талантливи инструменталисти от Близкия Изток и Северна Африка, които ще бъдат солисти на Виенския камерен оркестър. Лауреати от престижни международни конкурси ще бъдат представени на открити сцени и в камерни концертни програми в рамките на фестивала.

Като важен маркер за всеки голям фестивал ще се открият специално написани творби и премиери – от монументалното произведение на проф. Милко Коларов, посветено на 150 години от Априлската епопея, до новото произведение на именития белгийски пианист и композитор Патрик Дюър, посветено на юбилея на „Варненско лято".

Ще бъдат отбелязани 270 години от рождението на Моцарт с неговата първа и последна симфония в интерпретацията на камерния оркестър Camerata Salzburg. Виена също ще присъства във Варна с два ансамбъла - Виенският камерен оркестър и Concentus Musicus Wien.

Джазът също присъства елегантно в програмата на фестивала с проект, отбелязващ 100 години от рождението на знаковия джаз пианист Оскар Питърсън. Джаз и барок си съжителстват в проекта Wondrous Machine, събрал мецосопраното Светлина Стоянова, квинтет Пилекадоне и тримата изключителни джазмени – Константин Костов, Христо Йоцов и Димитър Карамфилов.

Международната лятна академия за поредна година предлага на младите музиканти изключителната възможност да участват в майсторските класове на проф. Минчо Минчев, проф. Людмил Ангелов, Емил Иванов, Виви Василева и Димитър Буров. Международният симпозиум тази година е посветен на славянската музика и е съпътстван от три концерта с участието на над 20 водещи музиканти от цяла Европа.

Пълната програма на юбилейното издание на най-стария музикален фестивал в България можете да откриете на следните адреси:

https://varnasummerfest.org/

https://www.facebook.com/vnsummerfest

https://www.instagram.com/varnasummerfestival/

До края на месец март ще бъдат пуснати в продажба и билетите за концертите в програмата на фестивала.

Анонсирана беше още и програмата на фестивала „Опера в Летния театър", както и концертът на Пласидо Доминго на 21 април, който, макар и извън официалната програма на ММФ „Варненско лято", дава мощен старт на музикалния сезон с изключителната финансова подкрепа на Община Варна.