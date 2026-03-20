В хана “Хаджи Николи” показват Славейковата библия...

Спрягат сръбска волейболистка за ново гадже на Алекс Николов

Хена Куртагич. Снимка: Инстаграм

Медиите в Италия подозират, че българската волейболна звезда Алекс Николов има нова любов.  Причина за спекулациите е посещението на Алекс в Истанбул за мача между "Вакъфбанк Истанбул" и "Милано" в женската Шампионска лига. 

Българският ас летя от Италия до Истанбул, за да гледа срещата в компанията на друг национал Георги Татаров, като се смята, че причината е волейболистката Хена Куртагич, която играе за "Милано".

Сръбската централна блокировачка е на 21 години и вече е част от националния отбор на западната ни съседка.

Фенове забелязаха, че Николов харесва всичките ѝ публикации в социалните мрежи. Тя също "връща жеста". 

Алекс Николов Снимка: "Лубе"
Алекс има дългогодишна връзка с Юлита Димитрова, но има подозрения, че тя е прекратена. Засега двамата не са коментирали дали все още са заедно.

