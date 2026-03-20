"На Луната Нийл Армстронг намери бележка: "Чък Норис беше тук" - вицовете за екшън героя също са легендарни

Светът преди минути научи за смъртта на великия актьор Чък Норис. Популярността му надхвърли пределите на киното и плъзна в интернет под формата на вицове, с които сме израснали през годините.
"24 часа" Ви припомня някои от най-емблематичните:
Точно като вашето сърце Чък Норис не спира да бие.
Чък Норис няма нужда от фейсбук. Той вече ви следва.
Чък Норис е единственият човек, успял да откаже на баба си да му сипе допълнително.
Преди мнооого години един кон ядосал Чък Норис и отнесъл един десен ъперкът. И така се появили жирафите.
Когато Чък Норис, погледне Истината в очите, тя се изчервява и свежда поглед!
Чък Норис ползва дубльор само за сцените, в които героят му плаче.
Само Чък Норис като влезе в чалготека и може да щрака с един пръст.
Когато Чък Норис реже лук, плаче лукът.
Силвестър Сталоун пита Чък Норис:
- Колко лицеви опори правиш?
- Всичките!
Новина: "Чък Норис спечелил "Тур дьо Франс" с велоергометър."
Преди много години Чък Норис и Супермен се хванали на бас кой от двамата е по-силен. Изгубилият трябвало да си носи бельото върху клина.
Когато Торбалан си ляга, проверява под леглото и в гардероба си за Чък Норис.
Само Чък Норис може да е камикадзе колкото пъти си поиска!
Когато Чък Норис вдигне телефона, той казва само: "Начало". Това не е разрешение да започнете да говорите, а намекване да започнете да бягате за живота си.
Оригиналното заглавие на Библията е било "Чък Норис и приятели".
Веднъж един всезнайко казал на Чък Норис, че ритник със завъртане не е най-добрият начин да се ритне някого. Това е записано като най-голямата грешка, направена от човек в историята.
Застрелват Чък Норис, на другия ден той отива на погребението на куршума.
Чък Норис няма банкова сметка, той казва на банката колко пари му трябват.
Нощем призраците се събират около огъня и си разказват истории за Чък Норис.
Причината новородените бебета да плачат е, защото се появяват на свят с Чък Норис.
Чък Норис може да те закачи да висиш цял ден на безжичен интернет надолу с главата от 10-ия етаж на триетажна къща!
Каубойските ботуши на Чък Норис са направени от истински каубои.
Само Чък Норис има iPhone с цяла ябълка!
Когато Чък Норис тренира, машината се калява.
Само Чък Норис е уловил всички Покемони, и то през домашния си телефон!
Чък Норис разделя прането си на три групи: тъмно, светло и окървавено.
Само Чък Норис е гледал последния епизод на "Дързост и красота".
Супермен има пижама на Чък Норис.
Президентът Труман трябвало да реши дали да пуснат атомна бомба над Хирошима, или да пратят Чък Норис. Постъпил хуманно.
Когато Чък Норис иска да има вицове за него, той не ги пише - интернет ги пише вместо него.
Медицинско чудо - на Чък Норис всичките му зъби са мъдреци.
Динозаврите погледнали веднъж Чък Норис накриво. Само веднъж!
Прометей дал огъня на хората, Чък Норис дал силата на джедаите.
Чък Норис вече е бил на Марс. Затова там няма живот.
Животът на Земята е доказателство, че Чък Норис никога не се е ядосвал истински.
Бог искал да създаде света за 10 дни, но Чък Норис му дал 7.
Преди веднъж да забрави подаръка за Чък Норис, Дядо Коледа беше истински.
Чък Норис не знае нищичко за аеродинамиката. Това се дължи на факта, че въздухът никога не смее да окаже съпротивление на Чък.
Ахил е може би най-великият боец на всички времена. Умрял е от едно слабо място, наречено ахилесова пета. Но няма чъкнорисова пета.
Александър Бел изобретил телефона през 1875 г. Когато го включил за първи път, разбрал, че има две пропуснати повиквания. От Чък Норис.
На втората си крачка на Луната Нийл Армстронг намери бележка: "Чък Норис беше тук".
Бъдни вечер. Смъртта чука на вратата. Отваря Чък Норис:
- Кого търсиш ти, ма?
- Оййй Коледо, моййй Коледо.
Единадесетата божа заповед: "Не се бъзикай с Чък Норис!".
Само Чък Норис може да си направи шапка от онлайн вестник!
Чък Норис може да изстиска пот от камък.
Градски транспорт в Перник. Контрольорката се приближава до Чък Норис:
- Карти и билети за проверка, моля...
- Абе, ти знаеш ли аз кой съм?!
- Не ме и интересува... Карти и билети за проверка!
Чък Норис ядосано пита:
- Колко ти струва тъпият билет?
- Едно левче...
Чък вади едно желязно левче от джоба и го перфорира със зъби. После го подава на контролата със злобен и победоносен поглед. Контрольорката го взема, къса го на две и подава на Чък Норис половинката. Оттогава Норис не стъпва в България.
Чък Норис не притежава мобилен телефон, той просто се провиква.
Всичко си има край! - каза Чък Норис и прекрати сериала "Дързост и красота".
Чък Норис не ходи, той движи Земята.
Чък Норис често дарява кръв. Само че никога от своята.
Ако познавате някого, който не харесва Чък Норис, няма да го познавате задълго.
Веднъж Чък Норис изял тортата, преди приятелите да му кажат, че вътре има стриптийзьорка.
Чък Норис може да превърна въглен в диамант само с продължителен поглед.
Чък Норис носи каска, докато кара мотор, за да предпази земята от главата си.
Не е съвпадение, че татуировката на лицето на Майк Тайсън и подметката на ботуша на Чък Норис са еднакви.
Когато Чък Норис иска да се посмее, той чете Книгата за рекордите на "Гинес".
Най-здравите бронирани жилетки се плетат от брадата на Чък Норис.
Чък Норис може да събори с ритник и въртяща се врата.
Само Чък Норис може да пие от чешмата на екс.
Само Чък Норис използва таралеж за възглавница.
Когато Чък Норис изпраща данъчна декларация, той изпраща празни бланки и прилага към тях своя фотография, присвит и готов за нападения. На Чък Норис никога не се е налагало да плаща данъци.
Когато Чък Норис падне във вода, той не става мокър - водата става чъкнорисова.
Змия ухапа Чък Норис. След няколко часа мъчителни страдания, придружени с треска, змията умря.
Ако Чък Норис седне на електрически стол - столът дава на късо.
