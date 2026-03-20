"На Луната Нийл Армстронг намери бележка: "Чък Норис беше тук" - вицовете за екшън героя също са легендарни

Светът преди минути научи за смъртта на великия актьор Чък Норис. Популярността му надхвърли пределите на киното и плъзна в интернет под формата на вицове, с които сме израснали през годините.

"24 часа" Ви припомня някои от най-емблематичните:

Точно като вашето сърце Чък Норис не спира да бие.

***

Чък Норис няма нужда от фейсбук. Той вече ви следва.

***

Чък Норис е единственият човек, успял да откаже на баба си да му сипе допълнително.

***

Преди мнооого години един кон ядосал Чък Норис и отнесъл един десен ъперкът. И така се появили жирафите.

***

Когато Чък Норис, погледне Истината в очите, тя се изчервява и свежда поглед!

***

Чък Норис ползва дубльор само за сцените, в които героят му плаче.

***

Само Чък Норис като влезе в чалготека и може да щрака с един пръст.

***

Когато Чък Норис реже лук, плаче лукът.

***

Силвестър Сталоун пита Чък Норис:

- Колко лицеви опори правиш?

- Всичките!

***

Новина: "Чък Норис спечелил "Тур дьо Франс" с велоергометър."

***

Преди много години Чък Норис и Супермен се хванали на бас кой от двамата е по-силен. Изгубилият трябвало да си носи бельото върху клина.

***

Когато Торбалан си ляга, проверява под леглото и в гардероба си за Чък Норис.

***

Само Чък Норис може да е камикадзе колкото пъти си поиска!

***

Когато Чък Норис вдигне телефона, той казва само: "Начало". Това не е разрешение да започнете да говорите, а намекване да започнете да бягате за живота си.

***

Оригиналното заглавие на Библията е било "Чък Норис и приятели".

***

Веднъж един всезнайко казал на Чък Норис, че ритник със завъртане не е най-добрият начин да се ритне някого. Това е записано като най-голямата грешка, направена от човек в историята.

***

Застрелват Чък Норис, на другия ден той отива на погребението на куршума.

***

Чък Норис няма банкова сметка, той казва на банката колко пари му трябват.

***

Нощем призраците се събират около огъня и си разказват истории за Чък Норис.

***

Причината новородените бебета да плачат е, защото се появяват на свят с Чък Норис.

***

Чък Норис може да те закачи да висиш цял ден на безжичен интернет надолу с главата от 10-ия етаж на триетажна къща!

***

Каубойските ботуши на Чък Норис са направени от истински каубои.

***

Само Чък Норис има iPhone с цяла ябълка!

***

Когато Чък Норис тренира, машината се калява.

***

Само Чък Норис е уловил всички Покемони, и то през домашния си телефон!

***

Чък Норис разделя прането си на три групи: тъмно, светло и окървавено.

***

Само Чък Норис е гледал последния епизод на "Дързост и красота".

***

Супермен има пижама на Чък Норис.

***

Президентът Труман трябвало да реши дали да пуснат атомна бомба над Хирошима, или да пратят Чък Норис. Постъпил хуманно.

***

Когато Чък Норис иска да има вицове за него, той не ги пише - интернет ги пише вместо него.

***

Медицинско чудо - на Чък Норис всичките му зъби са мъдреци.

***

Динозаврите погледнали веднъж Чък Норис накриво. Само веднъж!

***

Прометей дал огъня на хората, Чък Норис дал силата на джедаите.

***

Чък Норис вече е бил на Марс. Затова там няма живот.

***

Животът на Земята е доказателство, че Чък Норис никога не се е ядосвал истински.

***

Бог искал да създаде света за 10 дни, но Чък Норис му дал 7.

***

Преди веднъж да забрави подаръка за Чък Норис, Дядо Коледа беше истински.

***

Чък Норис не знае нищичко за аеродинамиката. Това се дължи на факта, че въздухът никога не смее да окаже съпротивление на Чък.

***

Ахил е може би най-великият боец на всички времена. Умрял е от едно слабо място, наречено ахилесова пета. Но няма чъкнорисова пета.

***

Александър Бел изобретил телефона през 1875 г. Когато го включил за първи път, разбрал, че има две пропуснати повиквания. От Чък Норис.

***

На втората си крачка на Луната Нийл Армстронг намери бележка: "Чък Норис беше тук".

***

Бъдни вечер. Смъртта чука на вратата. Отваря Чък Норис:

- Кого търсиш ти, ма?

- Оййй Коледо, моййй Коледо.

***

Единадесетата божа заповед: "Не се бъзикай с Чък Норис!".

***

Само Чък Норис може да си направи шапка от онлайн вестник!

***

Чък Норис може да изстиска пот от камък.

***

Градски транспорт в Перник. Контрольорката се приближава до Чък Норис:

- Карти и билети за проверка, моля...

- Абе, ти знаеш ли аз кой съм?!

- Не ме и интересува... Карти и билети за проверка!

Чък Норис ядосано пита:

- Колко ти струва тъпият билет?

- Едно левче...

Чък вади едно желязно левче от джоба и го перфорира със зъби. После го подава на контролата със злобен и победоносен поглед. Контрольорката го взема, къса го на две и подава на Чък Норис половинката. Оттогава Норис не стъпва в България.

***

Чък Норис не притежава мобилен телефон, той просто се провиква.

***

Всичко си има край! - каза Чък Норис и прекрати сериала "Дързост и красота".

***

Чък Норис не ходи, той движи Земята.

***

Чък Норис често дарява кръв. Само че никога от своята.

***

Ако познавате някого, който не харесва Чък Норис, няма да го познавате задълго.

***

Веднъж Чък Норис изял тортата, преди приятелите да му кажат, че вътре има стриптийзьорка.

***

Чък Норис може да превърна въглен в диамант само с продължителен поглед.

***

Чък Норис носи каска, докато кара мотор, за да предпази земята от главата си.

***

Не е съвпадение, че татуировката на лицето на Майк Тайсън и подметката на ботуша на Чък Норис са еднакви.

***

Когато Чък Норис иска да се посмее, той чете Книгата за рекордите на "Гинес".

***

Най-здравите бронирани жилетки се плетат от брадата на Чък Норис.

***

Чък Норис може да събори с ритник и въртяща се врата.

***

Само Чък Норис може да пие от чешмата на екс.

***

Само Чък Норис използва таралеж за възглавница.

***

Когато Чък Норис изпраща данъчна декларация, той изпраща празни бланки и прилага към тях своя фотография, присвит и готов за нападения. На Чък Норис никога не се е налагало да плаща данъци.

***

Когато Чък Норис падне във вода, той не става мокър - водата става чъкнорисова.

***

Змия ухапа Чък Норис. След няколко часа мъчителни страдания, придружени с треска, змията умря.

***

Ако Чък Норис седне на електрически стол - столът дава на късо.

