ТЕСТ: Обичаш ли контрола?

1. Когато работиш в екип, ти:

а) Поемам инициативата.

б) Ако се налага, мога да водя, но не настоявам.

в) Предпочиташ някой друг да организира.

2. Когато плановете се променят внезапно:

а) Това ме изнервя - не обичам изненади.

б) Нужно ми е малко време да се приспособя.

в) Приемам го спокойно, бързо се адаптирам.

3. Когато си във връзка, ти си човекът, който:

а) Определя посоката и решенията.

б) Взема решения заедно с партньора.

в) Оставя другия да води.

4. Как се чувстваш, когато не знаеш какво предстои?

а) Неспокойно - трябва ми яснота.

б) Малко напрегнато, но е поносимо.

в) Любопитно и развълнувано.

5. Често ли проверяваш дали нещата вървят по план?

а) Да, постоянно.

б) Понякога.

в) Рядко.

6. Кое ти носи повече спокойствие?

а) Да знам, че всичко е под контрол.

б) Да имам резервен план.

в) Да се доверя на процеса.

7. Когато си в конфликт с някого, ти:

а) Настояваш да наложиш позицията си.

б) Търсиш компромис.

в) Отстъпваш лесно.

8. Ако някой вземе решение без теб, ти:

а) Дразниш се.

б) Реагираш спрямо ситуацията.

в) Нямаш проблем.

9. Ти си човек, който:

а) Обича да организира, планира и ръководи.

б) Умее да балансира.

в) Предпочита да следва, а не да води.

10. Когато пътуваш с приятели:

а) Правиш програмата и резервацията.

б) Разпределяте си задачите.

в) Включваш се, но без да организираш.

11. Как вземаш важни решения?

а) Анализираш всички детайли и рискове.

б) Мислиш разумно, но се доверяваш и на интуицията. си.

в) Следваш вътрешния си глас.

12. Ако нещо излезе извън контрол, ти:

а) Паникьосваш се или се ядосваш.

б) Търсиш бързо решение.

в) Приемаш го философски, над нещата си.

13. Ако някой не си свърши задачата “както трябва”, ти:

а) Поемаш я и я правиш сам/а.

б) Даваш съвети и обясняваш как ти би я направил/а.

в) Оставяш го, нищо не е на всяка цена.

РЕЗУЛТАТИ

Най-много отговори “а”:

Контролиращ стратег

Обичаш да държиш юздите. Контралът ти носи сигурност и увереност. Често поемаш лидерството, защото вярваш, че така нещата ще се случат както трябва. Внимавай да не поемаш твърде много задачи и да не задушаваш другите.

Най-много отговори “б”:

Балансът

Не ти е нужно да контролираш всичко, но обичаш яснотата и структурата. Можеш да водиш, но и да отстъпваш, когато се налага. Имаш здравословно отношение към контрола.

Най-много отговори “в”:

Свободният дух

Контролът не е твоята стихия. Доверяваш се на хората и на живота. Адаптивен/на си и приемаш промените спокойно. Понякога обаче е добре да поемаш повече инициатива.

5 съвета за баланс

1. Разграничи какво можеш да контролираш и какво не

Една от основите на емоционалната зрелост е осъзнаването на границите. Можеш да контролираш своите реакции, решения, усилия и отношение. Не можеш да контролираш чуждите емоции, времето, миналото или всяка непредвидена ситуация.

Когато се напрегнеш, задай си въпроса: “Това под моя контрол ли е?”. Ако не е - насочи енергията си към нещо, което е.

2. Замени микроконтрола с ясни договорки

Често нуждата от контрол идва от страха, че нещо няма да се случи “както трябва”. Вместо да проверяваш постоянно или да поемаш всичко сам/а, създай ясни очаквания и рамки. Балансът не е да пуснеш всичко, а да създадеш структура и после да дадеш пространство. Така изграждаш доверие, а не зависимост.

3. Тренирай толерантност към несигурност

Контролът често е опит да намалим тревожността. Но животът по природа е динамичен. Колкото повече приемаш, че неизвестността е част от процеса, толкова по-малко ще имаш нужда да държиш юздите на всяка цена. Позволи си понякога да не планираш детайлно - остави място за спонтанност. Често неочакваните неща оставят позитивни спомени.

4. Наблюдавай мотива зад контрола

Задай си честно въпроса: “Контролирам, защото искам най-доброто или защото се страхувам?”. Ако зад поведението стои страх от провал, от изоставяне или от хаос - работата е вътрешна. Балансът идва, когато контролът е избор, а не защитен механизъм.

5. Дай си право да не си перфектен/на

Перфекционизмът често върви ръка за ръка с контрола. Истината е, че грешките са част от развитието - твоето и на хората около теб. Когато позволиш несъвършенството, освобождаваш напрежението и изграждаш по-здрави отношения. Понякога най-голямата сила е в това да се отпуснеш, а не да си под напрежение.