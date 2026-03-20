Илияна Йотова с притча за Огнян Герджиков: Мисията ви е да храните добрия вълк! (Видео)

350 приятели чакат да получат покана и за следващия юбилей на професора - "80+20"

С притчата за добрия и лошия вълк, които едновременно живеят и се борят у всеки човек, Илияна Йотова описа мисията на Огнян Герджиков.

Президентът дойде на 80-годишния юбилей на професора по търговско право и цитира част от автобиографията му "Аз не бях политик" със старата индианска притча. В нея дядо обяснява на внука си, че във всеки човек живеят по два вълка, които се борят за надмощие.

Лошият е гневът, ревността алчността, надменността, раболепието, егоизмът. Другият е добър - той е радостта, мирът, любовта, честността, съчувствието, щедростта.

Симеон Сакскобургготски поздравява проф. Герджиков.

На детския въпрос кой от вълците побеждава, дядото отговаря - този, който ти храниш.

"Вие сте от хората, които хранят добрия вълк - това е вашата мисия и съдба", обясни държавният глава какво е за нея Огнян Герджиков, който успя да събере на едно място 350 българи с различни убеждения. Някои дори мразещи се помежду си, но на юбилея всички дойдоха с "широки усмивки" (по Йотова). Според нея Герджиков не изхабява думите и доказва всеки път, че употребата им е най-мощното оръжие на тази планета, което е присъщо само на човека.

Част от 350-те гости, събрали се за рождения ден на професора.

"8 Х 10" бе заглавието на късата версия от филма, който приятели подариха за 80-години от рождението на Герджиков. Сериал обаче си пожелаха 350-те негови гости, сред които бяха най-уважаваните български юристи - студенти и колеги на професора по търговско право, бивш председател на парламента и служебен министър-председател.

Двама бивши премиери - Симеон Сакскобургготски и Николай Денков, министри от различни правителства и много приятели на проф. Герджиков се включиха в благотворителната акция - вместо подаръци за юбиляра да подкрепят момиче, което, заради здравословни проблеми, не може да се храни.