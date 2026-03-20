Чък Норис умря... Не е виц (Обзор)

Звездата и любимец на милиони почина на 86 г.

Смъртта застига всеки. Тази максима бе доказана, след като недосегаемият Чък Норис издъхна в болницата в Мауи, Хавай. Екшън звездата на няколко поколения фенове е претърпял инцидент на тренировки за поредния филм. Подробности обаче не бяха дадени.

Семейството на Норис пусна съобщение в социалните мрежи, че той е бил в покой и не е страдал много.

Само 10 дни преди смъртта си той отпразнува 86-ия си рожден ден, като пусна видео, в което тренираше. “Възрастта е само цифра. Аз не остарявам, само ставам по-добър”, написа тогава Норис.

Карлос Рей Норис е роден на 10 март 1940 г. в малкото градче Райн, щата Оклахома. Баща му Рей Ди, който има германска, британска и индианска кръв, е ветеран от Втората световна война и си изкарва хляба като шофьор. Майка му Уилма Ли пък е домакиня. Той е най-големият от трима братя. Другите са Вейланд и Арън. Когато е на 16, родителите му се развеждат.

През 1958 г. Чък влиза във Военновъздушните сили на САЩ и е базиран в Усан, Република Корея. И там се запознава с бойните изкуства. След уволнението си прави школа в Торънс, Калифорния, и се пуска в турнири. Първите два губи от Джо Луис и Алън Стийн. след което е разбит и от Тори Тюленерс. Но през 1967 г. печели карате турнир в “Медисън Скуеър Гардън” и е забелязан.

Първата му роля е епизодична в “Разбивачите”. После идва големият му пробив. Неговият приятел Брус Ли го кани да направят “Пътят на дракона”, който печели невероятните 130 милиона долара по света и става №1 в екшъните.

След това при него идва да тренира Стив Маккуин, който го насърчава да продължи с актьорството. И през 1978 г. излиза в главната роля в “Добрите момчета носят черно”. Останалото е история. Един куп роли в екшъни, звезда на славата в Холивуд. Всичко, за което човек може да си мечтае.

За последната си роля в киното той бе в България за снимките на “Непобедимите 2”, който излезе на екран през 2012 г.

Освен актьор той става и автор на бестселъри за бойни изкуства, тренировки, философия, консервативна политика. Снима и куп реклами, мотивационни видеа и други. През 2005 г. превзема и интернет, когато се появяват меметата със заглавие “Факти за Чък Норис”. Това го прави популярен и сред най-младите. В тях той е непобедим и много често се говори, че смъртта не може да го стигне.

Чък има два брака. Първо се жени за Диан Кей Холечек, негова любима от гимназията. Двамата имат двама синове - Майк (1962 г.), който поема по пътя на актьорството, и Ерик (1965 г.) - шампион в автомобилната серия НАСКАР.

След 30 години брак двамата се разделят през 1988 г. Може би заради разкритието, че той има и дъщеря от своя колежка във ВВС Джоана. Дина се ражда точно в годината на Майк. Двамата се срещат две години след развода му, а официално я признава едва в биографичната си книга, която излезе през 2004 г.

На 28 ноември 1998 г. се жени за модела Джина О'Кели. Двамата се запознават година преди това, когато Чък е на среща с друга. Двамата имат близначки Дакота и Даниел, които са родени през 2001 г. Допреди няколко години Норис имаше 13 внуци.

Винаги е бил запален привърженик на републиканците. Никога не ги е предавал. Любимият му президент е бил Роналд Рейгън.

По последни изчисления личното богатство на Норис в момента се изчислява на около 70 милиона долара, като със сигурност ще нарасне след смъртта му.

Той е подкрепял и доста благотворителни каузи, свързани с ветерани от войните, а последната бе за борбата срещу СПИН в Индия. Отделно е построил един куп болници и училища в бедни райони на почти всички континенти без Европа и Северна Америка.

ВИЦОВЕТЕ

Чък Норис не носи обувки, за да предпазва краката си от земята. Той предпазва земята от краката си.

*****

Един път Чък Норис си откъсна портокал от ябълка и си направи лимонада.

*****

Колите се оглеждат и в двете посоки, ако Чък Норис пресича.

*****

Застраховката “Живот” зависи от това колко далеч живееш от Чък Норис.

*****

Когато Чък Норис прави лицеви опори, той не вдига тялото си, а притиска планетата надолу.

*****

Чък Норис единствен може да говори брайл (азбуката на слепите).

*****

Чък Норис и Супермен се срещнаха на канадска борба. Загубилият трябва да носи бельото си над панталона.

*****

Супермен носи пижамата на Чък Норис.

*****

Всяка вечер Торбалан проверява под леглото си дали Чък Норис не е там.

*****

Чък Норис почина вчера. Не се притеснявайте, вече е добре.

*****

Смъртта пита Чък Норис за разрешение, преди да отнеме живот.

*****

Смъртта веднъж имаше доста страшна среща с Чък Норис.

*****

Чък Норис всъщност почина през 1987 г. Още никой не е намерил смелост да му каже.

*****

Майката на Едип има комплекс от Чък Норис.

*****

Пепелянка ухапа Чък Норис. След 3 дни агония змията най-накрая умря.

*****

Чък Норис гледа предаването “60 минути” за 10 минути.

*****

Чък Норис не се любува на звездите. Те се любуват на него.

*****

Един път полицай спря Чък Норис. Отърва се с предупреждение.

*****

Чък Норис може да остави съобщение преди сигнала.