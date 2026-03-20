Китаристът на AC/DC Стиви Йънг напусна болницата, иска да свири на следващото шоу

Китаристът на AC/DC Стиви Йънг Музикантът Стиви Йънг, китарист в легендарната австралийска рок група AC/DC, е напуснал днес болницата в Буенос Айрес, в която бе приет предния ден, предаде Ройтерс.

AC/DC, които в момента са на международно турне, ще изнесат концерт в аржентинската столица следващата седмица и се очаква Йънг да участва в шоуто, съобщи говорител на групата пред Ройтерс, цитира БТА.

AC/DC е изнесла концерт дни по-рано в Сантяго и е планирано да свири в Мексико Сити до началото на април.

Стиви Йънг, племенник на покойния основател на групата Малкълм Йънг, е китарист в състава от 2014 г. Актуалното турне на музикантите е кръстено на последния албум на AC/DC - Power Up, издаден през 2020 г. в памет на Малкълм Йънг, който почина през 2017 г., след като страдаше от деменция.

Малкълм основава групата в Сидни, Австралия, заедно с по-малкия си брат Ангъс през 1973 г. Оттогава съставът се е променял няколко пъти и в момента се състои от Брайън Джонсън (вокал), Ангъс Йънг (китара), Стиви Йънг (китара), Мат Лауг (барабани) и Крис Чейни (бас).