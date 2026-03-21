Владо Пенев на другия край на света на път за Великденския остров

Известният актьор Владо Пенев се отправи на далечно и много мечтано пътешествие - замина на другия край на света, за да види отблизо Великденския остров.

Той замина преди няколко дни и току показва със стори в инстаграм какви красиви места посещава по пътя си. Разходи се до езерото Салар де Уюни - едно от най-забележителните места на Земята. То се намира в Боливия, в платото Алтиплано, простира се върху площ от близо 10 489 кв. км и е известно като най-голямата солница в света. Образувано е от отдавна изпарили се праисторически езера.

Великденският остров пък е най-изолираното населено място на планетата. “Там отиваш не толкова за туризъм по забележителности, какъвто практикува по-голямата част от човечеството, а е по-скоро приключение. Великденският остров е едно от последните места, за които съм мечтал да видя”, разказа наскоро Пенев пред вестника ни.

