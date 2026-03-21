Софийската опера и балет поставя днес за първи път балета „Гордост и предразсъдъци" по едноименния роман на Джейн Остин. Спектакли ще се играят и на 22, 24 и 25 март, съобщиха организаторите, цитирани от БТА.

Хореограф на постановката е Лео Муич. „Аз силно вярвам в медията на балета, че той е силно въздействащ и хората могат да разберат какво им предава. Вярвам, че има определени думи, които се разбират най-добре, когато не се изказани", казва Муич.

„Не бихме направили нещо, което хората не биха дошли да гледат", добавя той и обяснява, че преди да започне работата по този балет, е направено своеобразно проучване дали той ще бъде гледан и дали има интерес към него. „Гордост и предразсъдъци" е евъргрийн, смята той.

Много внимателно подбрахме композиторите, така че да подкрепят историята, каза драматургът и асистент режисьор Балинт Раушер. В постановката звучи музика само на английски композитори – Ралф Воън Уилямс, Едуард Елгар, Хенри Пърсел, Хъбърт Пари и Георг Фридрих Хендел.

Няма нито един актьор на света, който може да танцува така, както един танцьор може да се представи актьорски на сцената, каза Лео Муич по повод работата с балета. Нищо не може да ме изненада, защото съм много добре подготвен, добави той. „Аз съм оптимист и смятам, че реалността е такава, каквато е. Знам къде се намирам географски и културно и от това правим възможно най-доброто", посочи той.

Федерико Пинто, в ролята на Дарси, каза че репетициите са били много интензивни и технически много трудни. „Но смятам, че ще е много лесно за публиката да разпознае сюжета и персонажите на сцената", добави той.

„Очаква ни нещо много вълнуващо и много грандиозно", каза Катерина Петрова, която е в ролята на Джейн Бенет.

„Всичко в този спектакъл е много цветно, много пъстро, много интензивно като драматургия", коментира Мария Йорданова, в ролята на госпожа Бенет.

Балинт Раушер каза, че цветовете на спектакъл са класически: „Много от персонажите са облечени в бяло. Като цяло, цветовете са бледи и пастелни, за да уважим тази епоха на класицизма".