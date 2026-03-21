Рок легендата Браян Адамс с две ексклузивни шоута в Гърция през 2026 г.

Световноизвестният рок музикант Браян Адамс се завръща на гръцка земя през 2026 г. с два коренно различни формата, които обещават незабравимо изживяване за феновете на Балканите. Канадската суперзвезда избира Солун за интимна акустична вечер и Атина за грандиозния финал на европейското си турне.

На 28 юни 2026 г. залата на „Мегаро Мусикис" в Солун ще стане сцена на изключително рядко събитие – изцяло акустичния концерт „Bare Bones". Форматът предвижда Адамс да представи най-големите си хитове само в компанията на своята китара и пиано, залагайки на интимна атмосфера и директен контакт с публиката. Билетите за събитието влизат в предварителна продажба от 19 март.

Кулминацията на посещението му обаче е запазена за края на годината. На 19 декември 2026 г. Атина ще бъде домакин на финалния концерт от европейското турне на музиканта – „Roll With The Punches". Шоуто ще се състои в столичната зала на OAKA, където Адамс ще излезе с пълния състав на своята банда за мащабен рок спектакъл.

Продажбата на билети за атинския концерт вече стартира, като интересът от съседните държави, включително България, е традиционно висок. Организаторите съветват почитателите да побързат, тъй като и двете локации са с ограничен капацитет спрямо огромното търсене.