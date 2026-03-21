Открива се пролетното издание на Plovdiv Jazz Fest

Първото пролетно издание на Plovdiv Jazz Fest започва тази вечер в Bee Bop Cafe в Пловдив, съобщават организаторите от Blue M, цитирани от БТА.

Откриващата програма включва изпълнения на младите таланти от „Академичен джаз бенд", създаден по инициатива на ректора на Академията на музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев" - доц. д-р Жан Пехливанов и уъркшопове с ментори като Гретчен Парлато (вокално изкуство) и Тейлър Ейгсти (пиано и съвременна импровизационна музика).

Това издание ще се отличава, защото ще извади джаза от клубовете и концертните зали и ще покани виртуозни музиканти на творческа среща с техните млади колеги в България, казват организаторите за събитието, което включва и шест концерта, част от които ще бъдат на необичайни за фестивала места като Епископската базилика на Филипопол и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев".